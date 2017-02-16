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Generation Zero Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

Avalanche Studios tarafından geliştirilen Generation Zero çıkış tarihi uzun bir bekleyişin ardından açıklandı. İşte Generation Zero sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi detayları...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Hatırlarsanız eğer önceki yıllarda Mad Max ve Just Cause gibi oyunların geliştirilmesini üstlenen firma Avalanche Studios şu sıralar Generation Zero oyunu ile ilgilenmekte. İşte uzun zamandır merakla beklenen Generation Zero çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri gibi önemli konulara bu yazımızda göz atabileceksiniz.

26 Mart 2019 tarihinde PS4, Xbox One vs PC platformları için satışa çıkacak Generation Zero, şuan itibari ile Steam üzerinde ön sipariş durumunda. 117.99 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan bu güzel oyunu dilerseniz şimdiden sipariş verebilirsiniz. 1 ile 4 oyuncu arasında Co-op görevler yaparak arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz Generation Zero‘nun gelin sistem gereksinimlerine göz atalım.

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Generation Zero Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM Sistem Gereksinimleri;

İşletim Sistemi: 64bit OS – Windows 7 Service Pack 1
İşlemci: Intel i5 Quad Core
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GTX 660 / ATI HD7870 – 2GB VRAM / Intel® Iris™ Pro Graphics 580
Depolama: 35 GB kullanılabilir disk

ÖNERİLEN Sistem Gereksinimleri;

İşletim Sistemi: 64bit OS – Windows 10
İşlemci: Intel i7 Quad Core
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GTX 960 / R9 280 – 4GB VRAM
Depolama: 35 GB kullanılabilir disk

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