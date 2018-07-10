Gerilimin Zirve Yaptığı Netflix Filmi Bird Box Konusu ve Oyuncuları

Uzun zamandır merakla beklenen Netflix'in yeni gerilim filmi Bird Box'a biraz yakından baktık, güzel oyunculara ve konuya sahip olan Bird Box filmi 21 Aralık'ta yayında!

Yeni Netflix orjinal filmlerinden biri olan Bird Box bir gerilim romanından esinlenerek uyarlanmıştır. Sürükleyici, akıcı ve gerilimi hat safhada hissedeceğiniz bir kitaptan uyarlanan yeni netflix filmi şu sıralarda en çok beklenen filmler arasında yer almaktadır. Bir kitaptan esinlenerek oluşturulan bu filmin konusu ise oldukça dikkat çekicidir. Kurgusuna katılan drama filme ilgiyi ve merakı artırıyor diyebiliriz.

Güçlü oyuncu kadrosu ile beklenen film yakında Netflix üzerinde yayında olacak… Bird Box filmi, 21 Aralık’ta yayınlanacak olan ve bu güzel film içinde büyük bir heyecan yaşanıyor. 21 Aralıkta yayına girecek olan bu filmin yönetmen koltuğunda Sussana Bier yer alıyor. Uzman kadrosu ile dikkat çeken filmin başrollerinde Trevante Rhodes, Sarah Paulson, John Malkovich ve Sandra Bullock yer almaktadır. İki kız kardeşi canlandıran Paulson ve Bullock keyifle izleyeceğiniz ve gerilimin tırmanacağı bu filmde sizleri heyecana sevk ediyor. Filmin konusu aralarında dostluk ilişkisinin ötesinde güçlü bir bağ olan iki kişinin eğlenceli maceraları ve yaşantılarını ele alıyor.

Netflix Bird Box Filmi Konusu

Netflix filminde gizemli bir gücün dünya üzerinde büyük bir nüfusu yok etmesi ile ortaya çıkan gerçeği yansıtmaktadır. Bilinmezlikler ile dolu bir yolda “onu görürsen kendini öldürürsün” aşk, umut ve yeni bir hayata başlama imkanı olan bir kişinin hayatını anlatıyor. Malorie; aşk, umut ve yepyeni bir hayata başlama fırsatını bulmuş olmasına rağmen işler iyi gitmiyor ve iki çocukla birlikte sığınabileceği tek yerde tehlikeli bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Hayatta kalması için bu yolculuğu tehlikeli olmasına rağmen sürdürmek zorunda kalacaktır. Çok tehlikeli 2 günlük yolculuğu gözleri kapalı halde tamamlamaları gerekecek ve sonuçta amaçlarına ulaşıp ulaşamayacakları ortaya çıkacak.

Bird box filmi Türkiye’de alt yazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Kafes ismi ile yayınlanacak olan bu film için netflix film fragmanını izleyici ile buluşturuyor.

Bird Box Türkçe Altyazılı Fragmanı

Gerilim türünde Türkçe adıyla “Kafes” korku romanından uyarlanan bu film roman olarak da birçok ödüle hak kazanmıştır. 2014 yılında Türkiye’de yayınlanan romanın film senaryosu ise Oscar adaylığı ile Eric Heisserer tarafından alınmıştı.

Netflix Bird Box Oyuncuları Arasında Yer Alan Sandra Bullock Kimdir?

Sandra Bullock 1964 yılında Amerika’nın Virginia eyaletinde dünyaya gelmiştir ve genç yaşta oyunculuğa atılmıştır. Sinema oyuncusu olan Bullock aynı zamanda Fortis Films şirketinin sahibidir. Alman anne ve babadan dünyaya gelen Bullock 12 yaşındayken ailesiyle beraber Washington’a yerleşmiştir. 1982’de Washington-Lee High School’dan mezun olan sonrasında üniversiteye devam ederek kariyerini sürdürmek için New York’a taşınan oyuncu birçok filmde ve dizide başrol almıştır. Kadın oyuncu özel hayatıyla da oldukça dikkat çekti. Son olarak 2005 yılında motosiklet toplayıcısı olan Jesse James ile evlendi.

Netflix Bird Box Oyuncuları Arasında Yer Alan Sarah Paulson Kimdir?

Amerika’nın Florida eyaletinde dünyaya gelen Paulson 17 Aralık 1974 yılında doğmuştur. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken güzel oyuncu aynı zamanda özel hayatı ve birliktelikleri ile de dikkat çekmektedir. Bir dönem Cherry Jones ile ilişkisi olan oyuncu birçok film de başrol oynamıştır. Son olarak da netflix filmi olan Bird Box için iki kardeşten birini canlandırıyor. Film konusu ve oyuncuları ile epey merak uyandırıyor.