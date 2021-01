Bugün sizlere Gmail Hesabı Açma konusunda bilgilere yer vereceğiz. Gmail, günümüz dünyasında Outlook ve Hotmail’den sonra gelen en çok kullanılan mail uygulamalarından biridir. Gmail, Google’ın hazırladığı ve hizmetini sunduğu bir uygulamadır.

Google üzerinden yapacağınız aramalar, Google Drive, Google Doküman, Youtube gibi birçok Google uygulamasında otomatik bir şekilde hesap açmanız için gereken Google maili de Gmail olarak belirlenmiştir ve bu alanlarda otomatik şekilde kullanılmaktadır. Bundan önce Outlook çok fazla kullanılsa da Gmail yeni dönem mail dünyasının 1 numaralı markası halini aldı. Bu yüzden gmail hesabı edinerek dosya gönderimi, ses kaydı gönderimi, hangouts ile sesli arama, e-mail adreslerine ileti gönderme ve iletilere cevap verme gibi içerisinde birçok özelliği barındırmaktadır ve çıktığı ilk günden beri yenilenen yazılımı ile siz kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sağlamayı hedeflemişlerdir. İşiniz, okulunuz ve ya arkadaşlarınız ile sohbet edebilmek için siz de bir Gmail hesabı edinebilirsiniz. Bu sayede hızlı ve güvenli bir şekilde karşınızdaki insanlar ile iyi bir iletişim sağlanabilir. Bunun için uymanız gereken belli başlı kurallar ve adımlar vardır.

Gmail.com sitesine girerek gmail’e kayıt olmayı istemeniz halinde bu adımları yerine getirebilir ve Gmail üyeliğinizi tamamen ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Gmail hesabınızı nasıl açacağınızı ve hesap açarken nelerin gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağız ve siz de bu sayede hızlı bir şekilde Gmail hesabı açabileceksiniz.

Gmail Hesabı Nasıl Açılır?

Gmail Google hesabı olduğu için Google üzerinden Gmail’i aratarak öncelikle siteye gitmelisiniz. Gmail üzerinde hesabınızı oluştururken bilmeniz ve uygulamanız gereken en önemli şey hesabınızda kendi gerçek bilgilerinizi kullanmanız gerektiğidir. Aksi takdirde yaşanan sorunlar sonucunda size ulaşmak güç olacaktır.

Öncelikle Gmail.com’a giderek bu sayfa üzerinde Hesap Oluştur seçeneğini tıklamanız gerekir.

Ardından açılacak sayfa kişisel bilgilerinizi dolduracağınız form sayfasıdır. Bu sayfaya gereken bilgileri doldurmalısınız. Bu bilgiler adınız ve soyadınız buna bağlı olarak bir de kullanıcı adınızdır. Sistem size ad ve soyadınıza uygun kullanıcı adları önerebilir fakat talep etmezseniz kendi istediğiniz kullanıcı adını da yazabilirsiniz. Ardından güçlü bir şifre belirlemelisiniz. Bu temel bilgilerin ardından cep telefonu doğrulamasına geçer ve burada sizden şu an aktif olarak kullandığınız cep telefonu numarasını isteyecektir.

Bu kısma cep telefonunuzu yazın ve telefonunuza sms olarak gelen aktivasyon kodunu siteye girin. Güvenliğinizi arttırmak için yeni bir mail ekle seçeneğine daha önceden kullandığınız ve parolasının bilgisine sahip olduğunuz mail adresini ekleyerek olası bir problem karşısında doğrulama yapabilmeniz için kullanabileceksiniz. Hem cep telefonu doğrulaması hem de mail doğrulamasını aktif ederek sorunlara kısa bir süre içerisinde çözüm bulabilirsiniz.

Gmail Oluşturma Ve Gmail Hesabını Devre Dışı Bırakma İşlemi

Tüm bu adımların ardından Hesabı Aktif Et seçeneğini seçerek Gmail hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bu sayede siz de Youtube, Drive, Keep Note gibi Google’ın sunduğu birçok özellikten sadece Gmail hesabınız üzerinden ulaşarak bu uygulamaları ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer Gmail hesabınızı kapatmak isterseniz ise Ayarlar kısmından Hesap bölümünü seçerek en alt kısımda kalan Hesabı Devre Dışı Bırak seçeneğini seçebilirsiniz. Bu oluşturduğunuz tüm hesabı siler ve geri dönüşü bulunmaz. Bu nedenle içerisindeki mail ve taslakları da kaybedebilirsiniz. Buna rağmen kısa bir ara vermek isterseniz ise Hesabı dondurabilir ve istediğiniz an tekrar yeniden açabilirsiniz. Bu geri dönüşü olan bir seçenektir ve bu sayede Gmail içerisinde bulunan materyalleriniz kaybolmayacak Gmail hesabınızın içerisinde saklanacaktır.

