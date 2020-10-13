Gmail Kaydırma İşlemleri Nasıl Değiştirilir?

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Kaydırma hareketleri bir süredir var ve zaten birkaç uygulamaya entegre edildi, Android’de yaygın olarak kullanılan Gmail uygulaması, e-postaları arşivlemek için kaydırma hareketlerini kullanıyor. Varsayılan eylemleri kullanmak yerine, Android’inizde Gmail kaydırma işlemlerini özelleştirme seçeneğiniz vardır ve bu iOS cihazlarda da çalışır. Nasıl yapacağınız burada.
Kaydırma hareketi özelliği, gelen kutunuzdaki postaları hızlı bir şekilde arşivlemeniz için hızlıca kaydırmanıza olanak tanıdığını bildiğiniz gibi, bu eylem başka bir kullanım için değiştirilebilir, örneğin, okumak için postaları hızlıca kaydırın ya da hepsini silin. Gmail’de kaydırma işlemlerini özelleştirmek kolaydır, bu basit adımları izleyin.
Gmail işleminizi yeniden yapılandırdıktan sonra, tüm hesaplar için Gmail uygulamasında çalışmalıdır. Artık Gmail uygulamasında kaydırma işlemlerini nasıl değiştireceğinizi biliyorsunuz.