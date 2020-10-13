Gmail Kaydırma İşlemleri Nasıl Değiştirilir?

Kaydırma hareketleri bir süredir var ve zaten birkaç uygulamaya entegre edildi, Android’de yaygın olarak kullanılan Gmail uygulaması, e-postaları arşivlemek için kaydırma hareketlerini kullanıyor. Varsayılan eylemleri kullanmak yerine, Android’inizde Gmail kaydırma işlemlerini özelleştirme seçeneğiniz vardır ve bu iOS cihazlarda da çalışır. Nasıl yapacağınız burada.

Gmail’de Kaydırma İşlemleri Nasıl Değiştirilir [Android / iOS]

Kaydırma hareketi özelliği, gelen kutunuzdaki postaları hızlı bir şekilde arşivlemeniz için hızlıca kaydırmanıza olanak tanıdığını bildiğiniz gibi, bu eylem başka bir kullanım için değiştirilebilir, örneğin, okumak için postaları hızlıca kaydırın ya da hepsini silin. Gmail’de kaydırma işlemlerini özelleştirmek kolaydır, bu basit adımları izleyin.

Gmail uygulamasını akıllı telefonunuzda başlatın ve henüz yapmadıysanız, Gmail hesabınıza giriş yapın.

Menü düğmesine, yani sol üst köşedeki üç yatay çizgiye dokunun.

En alta kaydırın ve listeden Ayarlar’a dokunun.

Tüm hesaplar için aynı şekilde çalışan kaydırma işlemlerini değiştirdiğimizden, alttaki birden fazla Gmail hesabını yok sayarken Genel Ayarlar’a dokunun.

Burada gösterildiği gibi Kaydırma eylemlerine dokunun. Bu, hızlıca kaydırma eylemlerini konuşma listesindeki e-postalara hızlı bir şekilde uygulanacak şekilde yapılandıracaktır.

Her ikisi de ayrı ayrı özelleştirilebildiğinden, Sola kaydırma veya Sağa kaydırma eylemini seçin, eylemi değiştirmek için Değiştir’e dokunun.

Listeden saklamak istediğiniz eylemi seçin – Arşiv, Sil, Okundu olarak işaretle, Taşı, Ertele

Gmail işleminizi yeniden yapılandırdıktan sonra, tüm hesaplar için Gmail uygulamasında çalışmalıdır. Artık Gmail uygulamasında kaydırma işlemlerini nasıl değiştireceğinizi biliyorsunuz.