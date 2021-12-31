Arama motorlarının ilk sayfası olmak artık çok kolay. Etkili bir reklam stratejisi haline gelmeyi başarmak, piyasada yer alan tüm işletmeler adına en karlı yatırım adımlarından birisidir. Tabi ki bu alan başlı başına uzmanlık gerektiren bir sektör olmasında dolayı harcamaları iyi bir şekilde kontrol altına almayı başarabilmek, doğru hedefi belirleyebilmek gerekir. Bu noktada iyi bir Google ads danışmanlığı hizmeti almak ilk adım olması gerekir.

Google reklam yönetimi konusunda bizlerden destek alarak en yüksek verimi elde etmenin ilk adımı olacaktır. Bu alanda yer alan dijital pazarlama uzmanlarından yeni hedefi etkili bir şekilde belirleme taktikleri sayesinde veriye dayalı optimizasyon yaparak yüksek kampanya fırsatlarını yerine getirebiliyoruz. Harcamaları genel olarak artma hedefli değil de işleri büyütmeye daha çok odaklanmak için kısa sürede bizlerle tanışmanız yeterli olacak.

Google Ads Nedir ve Ne Kazandırır?

Google Ads nedir kısmına baktığınız zaman çevrimiçi reklamcılık pazarının ortalama olarak %75’lik kısmını ve mobil cihazların ücretli aramalarının ortalama olarak %90’lık kısmını tek başına Google’nin oluşturduğunu bilmek gerekir. Google; reklam pazarlamasını tercih eden firmalara iyi bir olanak sunuyor. Google Ads danışmanlığı alanlar daha nitelikli trafik, telefon araması, çevrimiçi randevu istekleri ve iletişim formları gönderimleri almasına olanak sunacak. Tıklama başlarına ücret ödemeli dijital reklamcılık alanları olarak değerlendirmek de bir nebze doğru olacaktır.

Google reklam yönetimi alanında destek alanlar anında trafik oluşturmanın en etkili yoluna sahip olacaktır. Markalarınızdan ürünlerinize ve hizmetlerinize kadar zaman kaybı yaşamadan geniş alanlara ulaşım mümkün bir hale gelebilecek. Daha çok yerel işletmelerde bölgelerin en bilindik ve diğerlerine oranla en çok sipariş alan bir firma haline gelebilmek artık çok kolay olacak.

SEO; Search Engine Optimization olarak bilinen arama motoru optimizasyonu çalışmaları sayesinde organik trafik elde etmenin en uzun süreçlerde olacağı düşünülmektedir. Kısa süreç içerisinde yatırımların geri dönük hale gelmesini düşünen işletmeler için en verimli reklam türü olacaktır. Reklam harcamaları daha kabul edilebilir düzeylerde kalırken daha geniş kitlelere erişim mümkün hale gelecektir.