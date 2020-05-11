Google Drive, iOS Uygulamasına TouchID ve FaceID Özelliklerini Getirdi

Google’ın popüler dosya depolama ve cihazlar arası eşleştirme hizmeti Drive, geçtiğimiz günler iOS ortamı için güncelleme aldı. Yapılan güncellemede iOS cihazlar için TouchID ve FaceID özellikleri aktif hale getirildi.

Google, geçtiğimiz günlerde Drive uygulaması üzerinde yaptığı güncellemede yeni bir “Gizlilik Ekranı” seçeneğini devreye soktu. Bu özellik ile birlikte uygulama üzerinde herhangi bir dosya açmak istenildiğinde FaceID veya TouchID özellikleri kullanılarak kimlik doğrulanması istenilecek. Bu özellik ile birlikte Google Drive iOS kullanıcılarının daha güvenli bir şekilde hizmetten yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.

Bu özellik ile birlikte Google Drive açıkken başka bir uygulamaya geçildiğinde “Gizlilik Ekranı” özelliğinin devreye girmesi sağlanabiliyor. Bu sayede Drive uygulamasına tekrar dönüldüğünde bile kimlik doğrulaması istemi ile üstün bir güvenlik deneyimi hedefleniyor. Ancak Google bazı Siri işlevlerini, iOS’un kendi uygulamaları ile paylaşılan dosya ve fotoğrafların güvenliğini sağlayamayacağı konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Daha Güvenli Bir Drive Kullanımı

Google, kimlik doğrulama sistemi ile ilgili gelişmelerin yaşanacağını geçtiğimiz aylarda bizlere duyurmuştu. Bu duyurunun ardından fazla zaman geçmemesine rağmen hızlı bir şekilde uygulamanın geliştirildiğini gözlemliyoruz. Google Drive uygulamasının iOS sürümü, birkaç yıl önce şifre koruma denemeleri ile sınanmıştı. Bu denemelerden hiç de fena not almayan uygulama, o zamanlar sadece PIN ile koruma sağlayabiliyordu. Artık yeni gelen özellik ile birlikte FaceID ve TouchID ile kimlik doğrulaması sağlanacak ve dolayısıyla bu da kullanıcılara çok daha üst düzey bir güvenlik deneyimi yaşatacaktır.

Google Drive uygulamasının yeni aldığı “Gizlilik Ekranı” güncellemesiyle birlikte uygulama hakkında bazı basit iyileştirmeler yapıldığını da ekleyelim. Bulut depolama konusunda sektörün liderleri arasında bulunan uygulama, artık TouchID ve FaceID güvenlik önlemleri ile üst düzey bir şekilde korunacak.