Google İş Ortağınız Olarak  Workspace’i Keşfedin

İşbirliği ve üretkenlik aracı olan Google Workspace iş süreçlerinizi daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bir yazılımdır. Google Workspace’in sunmuş olduğu araçlar sayesinde iş hayatınızı yönetmek çok daha kolay. Bu araçlar ekip içi iletişimi ve verimliliği artıran iş uygulamalarıdır. E-posta hizmeti, belge paylaşımı ve toplantı gibi araçları ile üretkenlik kaçınılmaz olmaktadır. Google Workspace entegre çözümlerinin yanında iş süreçlerinizi güvenli bir şekilde yönetmenizi de hedefler. Gelişmiş güvenlik önlemleri ile verilerinizi korur. İşletmeler için birçok avantaj sağlayan Google Workspace kurulumu alanında uzman kişiler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. HTekin bu konuda uzman ekibi ve yıllara dayanan tecrübesi ile hizmet vermektedir. Yazımızın devamında HTekin olarak bu alanda sunduğumuz hizmetleri ve Google Workspace hakkında merak edilenleri okuyabilirsiniz.

İşletmenizin Büyüklüğüne Göre Google Workspace Ücret Lisansları​​

Google Workspace isletmelerin büyüklüğüne göre kullanıcı başına aylık 61 TL ile başlayan üç farklı lisans seçeneği sunmaktadır. Peki Google Workspace Fiyatlandırma lisansları nelerdir?

Business Starter : Küçük işletmeler tarafından tercih edilen ve temel araçları içeren lisans türüdür.

: Küçük işletmeler tarafından tercih edilen ve temel araçları içeren lisans türüdür. Business Standard : Orta büyüklükteki işletmeler için tasarlanan Business Standard, Business Starter’e göre daha kapsamlı çözümler sunar. Ayrıca ekstra depolama alanı sunar.

: Orta büyüklükteki işletmeler için tasarlanan Business Standard, Business Starter’e göre daha kapsamlı çözümler sunar. Ayrıca ekstra depolama alanı sunar. Business Plus: Diğer iki seçeneğe göre daha gelişmiş güvenlik önlemleri sunar. Büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır.

Her bir seçenek temel uygulamaları içerirken yüksek lisans seviyeleri daha gelişmiş güvenlik önlemleri ve ekstra avantajlar sunar. İşletmenize uygun lisans seçeneğine karar vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Google Workspace ile Sahip Olacağınız Avantajlar?

İşletmenizin büyüklüğüne ve seçtiğiniz lisansa göre Google Workspace’in size sunduğu avantajlar farklılık gösterir.

İşletmeniz için Gmail e-posta adres “[email protected]”

adres “[email protected]” 300’e kadar kullanıcı

100 katılımcılı görüntülü toplantılar

Kullanıcı başına 30 GB depolama alanı​

Güvenlik ve yönetim denetimleri​

Standart Destek​

Tüm Google Workspace iş uygulamaları

Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak Business Standard 2 TB depolama alanı Business Plus ise 5 TB depolama alanı sunar. Yine güvenlik önlemleri bu iki lisansta Business Starter’e göre daha fazladır.

Google İş Ortağınız Olarak Sağladığımız Hizmetler Nelerdir?​​

Google Workspace işletmeler için sunulan işbirliği ve üretkenlik aracıdır. Google Workspace hizmeti sunan bir ajans olarak bizi tercih ettiğinizde sizlere için sağladığımız hizmetler şunlardır:

Hesap Yönetimi​: Google Workspace alanında uzman kadromuz ile hesaplarınızın kurulum ve yönetimini üstleniriz.

Google Workspace alanında uzman kadromuz ile hesaplarınızın kurulum ve yönetimini üstleniriz. Destek ve Eğitim: Kisiye özel sunduğumuz eğitim ve destek programları sayesinde Google Workspace platformunu daha etkin kullanırsınız.

Kisiye özel sunduğumuz eğitim ve destek programları sayesinde Google Workspace platformunu daha etkin kullanırsınız. Güvenli Veri Aktarımı:​ Daha önceki ortamda bulunan verilerinizi eksiksiz ve güvenli bir şekilde Google Workspace ortamına aktarımı sağlarız.

Google Workspace İş Uygulamaları​

Google Workspace’in hee lisans için sunduğu temel uygulamaları:

Gmail: E-posta hizmeti sağlar.

E-posta hizmeti sağlar. Google Drive: Belge depolama ve paylaşma aracı.

Belge depolama ve paylaşma aracı. Google Meet: Toplantı ve video konferans uygulaması.

Toplantı ve video konferans uygulaması. Google Calendar: Takvim uygulaması.

Takvim uygulaması. Google Chat: Anlık mesajlaşma aracı

Anlık mesajlaşma aracı Google Docs: Belge oluşturma ve düzenleme aracı.

Belge oluşturma ve düzenleme aracı. Google Sheets: Tablo oluşturmak için kullanılır.

Tablo oluşturmak için kullanılır. Google Slides: Çevrimiçi sunu oluşturma uygulaması

Çevrimiçi sunu oluşturma uygulaması Google Forms: Form ve anketler oluşturabilirsiniz.

Form ve anketler oluşturabilirsiniz. Google Sites: İşletmeniz için ücretsiz web sitesi hazirlayabilirsiniz

İşletmeniz için ücretsiz web sitesi hazirlayabilirsiniz Google Keep: Not alma uygulaması.

Güvenlik ve Kontrol: İşletmenizi Koruma Altına Alın

Google Workspace hassas verilerin korunması için bazı güvenlik tedbirleri alır. Cift faktörlü dogrulama, güçlü şifre politikaları, spam filtreleme ve kötü amaçlı yazılım taraması bunlardan bazılarıdır.

Sonuç

HTekin uzun yıllardır Google Workspace konusunda hizmet veren ve müşteri odaklı anlayışı benimseyen bir dijital web ajansıdır. Siz de isletmenizi dijitale taşımak istiyorsanız Google Workspace kurulumu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.