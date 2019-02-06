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Google Kamera Uygulamasında Kaygılandıran Hata

google kamera hatası
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Andorid telefonlar için Play Store’dan indirilebilen Google Camera uygulamasında kullanıcıların gizliliğini ihlal edebilecek nitelikte bir yazılım hatası bulundu.

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Siber güvenlik şirketi Checkmarx’in araştırmacıları tarafından keşfedilen hata, uygulamanın izinler bölümünün hacklenebilir olmasından kaynaklanıyor. Sorun Pixel telefonlarını etkilerken, Samsung başta olmak üzere diğer markaların belli modellerine de sıçradı. Yazılım hatası, korsanlarca kameranın hacklenmesini, telefonun ekranı kapalı olsa da ve hatta kilitli de olsa gizli bir şekilde fotoğraf çekilip, video kaydı yapabilmesinin de önünü açtı.
Checkmarx, yazılım hatası sayesinde yapılabileceklerin bir örneğini video üzerinde göstererek Youtube’da paylaştı. Google da bu hatayı onaylayarak kendi araştırmacılarının sorunu çözmek için çalışmalara başladığını duyurdu. (BSHA)

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