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Google Maps’ten Gezmeyi Sevenler İçin Yeni Özellik

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Google’ın harita hizmeti Maps, yeni bir mekan, şehir veya ülkeyi keşfetmek isteyenlerin vazgeçilmez araçlarından biri haline geldi. Şimdi Google Maps, gezmeyi seven kullanıcılarının mekan seçeneklerinin daha zengin ve spesifik hale gelmesini sağlayacak keşfetme özelliğini getiriyor.

Google Maps’in 120 milyon kişiye ulaşan Yerel Rehber (Local Guide) uygulaması dünyanın dört bir yanındaki restoranlardan otellere kadar her türlü mekanla ilgili yeni yorumlar, fotoğraflar ve çeşitli bilgilerle güncelleniyor. Yerel Rehber’e keşfetme özelliğini getiren ve For You (Sizin İçin) adlı yeni butonu ekleyen Google Maps, bu yolla mekanları kullanıcıları için kişiselleştirdi.

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For You özelliği ile en iyi rehberler, Google tarafından kullanıcılara önerilecek. Bu sayede yabancı bir yere gittiğinizde en iyi mekanlara hemen erişme şansına kavuşabileceksiniz. Üstelik önerisini beğendiğiniz rehberleri listenize ekleyerek onların yaptıkları tüm güncellemeler hakkında da bilgi sahibi olabileceksiniz.
Test aşamasındaki For You butonu ilk etapta Bangkok, Delhi, Londra, Mexico City, New York City, Osaka, San Francisco, Sao Paulo ve Tokyo’da denenecek. (BSHA)

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