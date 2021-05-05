Google Play Store Olmazsa Olmaz Uygulama Marketi

Android telefonların olmazsa olmazı, her türlü uygulamanın güncellenmesi ve düzgün çalışması için lazım olan market niteliğindeki Google Play Store, çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Son senelerde iyice bir parçamız haline gelen elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarına hayatımızı kolaylaştıran ve bazen de eğlenmemizi sağlayan uygulamaları bu market ile indirebiliyoruz. Günümüzde aklınıza gelebilecek her alanda çeşitli uygulamalar geliştiriliyor.

Bu uygulamaların bazıları ücretli bazıları da ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olabilecek planlayıcılardan birbirinden eğlenceli oyunlara hemen hemen her şeyi, Google Play Store’da bulabilirsiniz. Özellikle evde kaldığımız pandemi sürecinde birçok insanın kullanımını bir hayli arttırdığı Google Play Store, beslenme düzeninizi sağlamanız için ya da boş zamanlarınızda keyifli vakit geçirmeniz için birçok uygulamaya sahip. Play Store yüklü olmayan Android cihazlar için APK olarak şuradan indirebilirsiniz.

Google Play Store Alternatif Uygulama Marketi

Android işletim sistemine sahip telefonlarda, Google Play Store, uygulamaların düzgün çalışması ve güncellenmesi için kesinlikle gerekli olan bir market uygulamasıdır. Market uygulamasında, telefon bakımı ve diğer uygulamaların yanı sıra elektronik cihazınızdan okuyabileceğiniz kitaplar ve nerede olursanız olun izleyebileceğiniz filmler de bulunuyor. O kadar fazla uygulama ve içeriğe sahip ki bazen aradığınızı bulmak çok da kolay olmuyor.

İşte buna çözüm olarak da basit ve kategorileştirilmiş arayüzü, kullanıcıların yardımına yetişiyor. Detaylı filtreleme sistemiyle istediğiniz konuda istediğiniz içeriğe ulaşabilir ve hatta yeni bir şeyler keşfedebilirsiniz. Her yaş kitlesine hitap edecek uygulamalar barındıran Google Play Store’un 40 kategorisi bulunuyor. Bu kategorilerde ise muhtemelen sizin de tanıyacağınız en çok tercih edilen uygulamaların bazıları aşağıda verilmiştir. Özenle seçilmiş ve incelenmiş uygulamalara şuradan ulaşabilirsiniz : cebimeindir.com

TikTok

WhatsApp Messenger

Facebook

Zoom

Instagram

Messenger

Likee

SHAREit

Aarogya Setu

Snapchat

Google Play Store ’a giriş yaptığınızda üst kısımdaki arama çubuğu ile direkt olarak da istediğiniz uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Mağazada ki içeriklere ulaşmak için öncelikle bir Google hesabına sahip olmanız gerekiyor. Google hesabınız yoksa cihazınızın ayarlar bölümüne gelip hesaplar menüsüne giriş yapmalısınız. Daha sonra hesap ekle seçeneğinden Google’ı seçmelisiniz. Var olan hesabınızı girebilir ya da var olan hesabınız yoksa yeni hesap oluştur diyerek sonraki adımları izleyebilirsiniz. Bütün adımları tamamladıktan sonra hayatınızı kolaylaştıracak ve keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak uygulama dünyasına girmek te özgürsünüz.

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