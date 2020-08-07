Google Play Store Ücretsiz indirme ve Güncelleme - Teknofeed.COM

Google Play, android işletim sistemine sahip olan cihazlar için tasarlanmış olan bir uygulama aracıdır. Android işletim sistemi ile çalışan cihazların her türlü yazılımı indirebilecekleri çok zengin bir mağazadır. Play Store içerisinde bulunan pek çok uygulama ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunun dışında daha gelişmiş olan uygulamalar ücretli olarak da sunulabilir. Cihazınıza Google Play Store aracılığıyla çeşitli programlar indirip, işlerinizi daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

Google Play; tüm arama motorları ile kolaylıkla ulaşılabilen ve kısa sürede yüklenilebilen bir programdır. Play Store apk uygulaması ile her türden uygulama indirebilir ve kullanabilirsiniz. Örnek verecek olursak;

– Oyun

– İnternet araçları

– Film

– Dijital Kitaplar

– Fotoğraf geliştirme programları (photoshop vb.)

– Çocuklar için aile uygulamaları

– Sohbet programları

– Alışveriş uygulamaları

– Eğitim programları

– Eğlence uygulamaları

– Para piyasası ve borsa için uygulamalar

– Harita ya da navigasyon gibi birçok alanda hizmet veren uygulamaları Play Store aracılığıyla cihazınıza yükleyebilirsiniz. Play Store uygulamasının silinmesi durumunda ise tekrardan çok kolay bir şekilde yüklenilebilir. Yeniden yüklenmesi durumunda, herhangi bir veri kaybı olmadan uygulamalarının tekrardan cihazınıza yüklenir. Play Store’da en çok indirilme yapılan kategori oyun kategorisidir. Google Play Store’da her yaşa hitap eden uygulamalar ve oyunlar mevcuttur.

Kredi Kartı İle Satın Alma

Google Play Store, güvenlik konusunda çok hassastır ve kullanıcılarına karşı ultra bir güven sağlar. Google Play üzerinden ücretli bir uygulama satın almak için ister mobil operatörler ister kredi kartı kullanılabilir. Kullanıcılar ise genel olarak satın alma işlemlerini kredi kartları ile tamamlamaktadırlar. Google Play Store, son derece iyi bir güvenlik sağlar ve ödeme konusunda bir sıkıntı çıkarmaz.

Google Play Store indir – https://indirgeek.com/play-store/