Google Reklam Verme

Google reklamları, teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin bir getirisi olarak hayatlarımıza dahil oldu ve orada kalıcı bir yer etti. Google Ads olarak bildiğimiz ve eski adı Google Adwords olan Google reklam, dijital ortamda rekabet edebilmeyi mümkün kılan ve yenilikçi bakış açıları geliştirmeye yarayan çözümlerin başında geliyor.

İnternet her şeydir. Gerçekten de her gün milyonlarca insanın aktif bir şekilde kullandığı internet, her şeydir. İnsanlar bir araştırma yaparken, bir şey izlerken, bir şey okurken, seyahate çıkarken, kimi zaman uyurken, çalışırken, yürürken, spor yaparken; rakipleri analiz ederken, ticaret yaparken ve reklamlar verirken gibi aklımıza gelebilecek tüm zamanlarda ve anlarda interneti kullanıyor.

Biri hakkında bir şey öğrenmek istediğimizde internete giriyoruz ve bize anlamlı gelen birkaç sorgu kelimesini anlamlı bir hale getirip arama yapıyoruz. Karşımıza reklamlar ve organik sonuçlar çıkıyor. Siz olsanız ilk gördüğünüz sonuçlara tıklamak yerine ikinci ve üçüncü sayfaları ziyaret eder miydiniz? Biz hiç sanmıyoruz. O halde internet çağında olduğumuzu unutmayalım ve reklamların neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayalım.

Neden Google Reklamları?

Günümüzde geleneksel reklamcılık, tek başına asla yeterli değil. Dijitalin reklamcılık sektöründe otorite sahibi bir alan olması, reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinin dijital ortamda sürdürülmesi ve bu sürekliliğin geleneksel reklama göre çok daha uygun maliyetli ve kolay olması gibi pek çok etken; reklamcılığı hayatımızda ayrılmaz bir alana konumlandırmıştır.

Dijitalde varlığını sürdürmek isteyen büyük küçük tüm işletmeler, tıklama başına maliyet mantığıyla çalışan reklam hizmetlerine bir şans vermeli; satışlarını, müşterilerini, marka bilinirliğini ve marka itibarını artıracak aksiyonlarda bulunmalıdır. Reklamcılık hizmetini profesyonel bir dijital pazarlama ajansından alarak dönüşümlerinizi ve satışlarınızı artırabilir, reklamınızı Google’da ilk sıralara taşıyarak potansiyel müşterilerinize ve hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.

Google Reklamları ile Potansiyel Müşterilere Ulaşmak Mümkün mü?

Elbette! Dijital reklamcılık sayesinde yeniden pazarlama parametreleri ile markanızla halihazırda ilgilenen kullanıcılara erişebilirsiniz. Web sitenizi daha önce ziyaret etmiş veya sizden en az bir kere alışveriş yapmış kullanıcılara reklamlarınızı göstererek reklam bütçenizi koruyabilir, bütçenizi size satış getirisi sağlayabilecek potansiyel müşterilere göstererek koruyabilirsiniz.

Diğer yandan reklamcılık faaliyetleri ile rakiplerinizin pazar payını daraltarak kendinize yeni bir alan açabilir, dünyanın her yerinden dilediğiniz yaş aralığına, cinsiyete, demografik yapıya, alışveriş tercihlerine, hayat standartlarına uygun spesifik bir kitleye ulaşım sağlayabilirsiniz.