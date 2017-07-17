Google Sosyal Ağını Kapatıyor

Google, Google+ sosyal ağ platformundaki tüm tüketici hesaplarını kapatma ve silme sürecini resmi olarak başlattı. Şirketin, Facebook ve Twitter beğenileriyle doğrudan rekabet etme girişimine bir son verdi. Bir Google sözcüsü Salı günü e-posta ile onay verdi: “Bu sabah itibariyle kapanma sürüyor” dedi .

Google + Kapanıyor

Google + ‘düşük kullanım’ nedeniyle ve Google için bir güvenlik yükümlülüğüne dönüştüğü için kapatılıyor; Şirket, on milyonlarca Google+ kullanıcısı için bilgiyi dış geliştiricilere açıklayabilecek iki önemli veri sızıntısı olduğunu açıkladı. İlk güvenlik açığı tespit edildiğinde aylarca gizli tutuldu. İkinci şirket açığı da meydana çıkınca hızlandırıldı.

Her iki durumda da Google, geliştiricilerin bu hataları bildiğine ya da bunlardan yararlandığına dair kanıt bulunmadığını söyledi.

Google, Google + ‘nın şirketin kullanıcının büyümesi ve genel kullanıma açılma konusundaki beklentilerini karşılayamadığını kabul etti. Google’ın Ben Smith ekim ayında, “Mühendislik ekiplerimiz yıllar içinde Google + ‘yı inşa etmek için büyük çaba ve özveri göstermiş olsa da, geniş bir tüketici veya geliştirici benimsemesi sağlamamış ve uygulamalar ile sınırlı kullanıcı etkileşimi görmüştür” dedi. Daha sonra, hizmetin bugün bulunduğu yer için oldukça etkileyici bir statü ortaya çıkardı: “Google+ kullanıcı oturumlarının yüzde 90’ı beş saniyeden azdır.”

Ancak, Facebook’a meydan okuma şansı olan hiçbir şeye asla yükselmeseydi bile, platform yıllar boyunca küçük ama sadık bir kullanıcı topluluğuna ev sahipliği yaptı. Google+, insanları günlük yaşamda bir şeyleri paylaşma şeklimiz için daha gerçek hissedeceğini umduğu çevreler halinde düzenlemenize izin veriyor.

Google + ‘nın ilk günlerinde, Google, müşterileri sosyal medyada YouTube gibi diğer hizmetler hakkında yorum yapmak için hızlı bir şekilde bir hesap oluşturdu. Google+ bile bir Gmail hesabı oluşturma sürecine bağlandı. Amaçları Facebook’u ele geçirmek olan şirketin, kurulduğu günden bu zamana kadar hataları saymakla bitmemektedir.

Geçen yıl içinde, Google güvenlik gecikmeleri ile ilgili başından atacak bir çok sebep buldu.

Şirket, tüm kişisel Google+ hesaplarını tamamen silme işleminin “birkaç ay alacağını” ve aralarında kalan (belki de kendi hesabınızla) bazı sayfaların görülebileceğini söylüyor. Ancak içerik silme işlemi şimdiden başlayacaktır. Umarım her şeyi bu noktada Google Foto’ya aktarmışsınızdır.yedeklemişsinizdir.