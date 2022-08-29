Gürcistan Asgari Ücret ve Yaşam Maliyetleri

Gürcistan asgari ücret ne kadar 2022 sorusu bu ülkeyi araştıran pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sizde yazımızın devamında yer alan Gürcistan güncel maaşlarını inceleyerek çalışma şartları, iş imkanları, ev kiraları gibi ülkenin yaşam standartları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Böylelikle de Gürcistan’a gitmek gitme konusunda daha net kararlar verebilir, aklınızda yer alan sorulara daha net cevaplar bulabilirsiniz.

Gürcistan Asgari Ücret 2022

Gürcistan asgari ücret 2022

Komşu ülkemiz Gürcistan ile Türkiye arasında iyi bir ilişki bulunmaktadır. Her iki ülke arasında bugüne kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Buda iki ülke arasında turizm ve çalışma koşullarına yansımıştır. Türkiye’den bir çok kişi buraya çalışmaya gittiği gibi, Gürcistan’dan da yine ülkemizde çok çalışan bulunmaktadır.

Merak edenler için Gürcistan asgari ücret 2022 yılı için 750 Gürcistan Larisi olarak güncellenmiştir. Diğer ,ülkelerde olduğu gibi burada da asgari ücret ile çalışan sayısı çok azdır. Haftalık çalışma saati ise 40 saat olarak belirlenmiştir. 2023 yılında ise minimum 1000 Lari üzeri olması beklenmektedir.

Gürcistan asgari ücret kaç dolar 2022

Gürcistan asgari ücret kaç dolar 2022 diye düşünen kişiler de bu ücreti araştırmaya devam ediyor. 2022 yılına bakıldığı zaman Gürcistan ülkesinde alınan asgari ücret tam 250 dolara tekabül etmektedir. Bu rakam en alt rakam olup mesleklere göre farklılık göstermektedir. Bu listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gürcistan asgari ücret kaç lari?

Gürcistan asgari ücret kaç lari sorusu da ülkemizdeki birçok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Bu ülke içerisinde asgari ücret 2022 yılına bakıldığı zaman 750 lari olması ile dikkat çekmektedir.

Gürcistan asgari ücret kaç Euro

Gürcistan asgari ücret kaç Euro sorusu da araştırılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar lari değerinin Euro cinsinden hesabını yapmasının ardından asgari ücretin kaç Euro’ya tekabül ettiğini de net bir biçimde öğrenme imkanını elde ediyor. Şu an için 252 Euro ‘ya denk gelmektedir.

Gürcistan çalışma şartları

Gürcistan çalışma şartları bakımından da ülkemiz ile kıyaslandığı zaman daha avantajlı olarak görülebiliyor. Bu nedenle de pek çok kişi vizesiz şekilde gidebildikleri bu ülke içerisinde oturma izni alarak sorusuz bir biçimde çalışma imkanını elde ediyor. Böylelikle de kazançlarını elde edebiliyorlar.

Çalışma şartlarına göz attığımızda haftalık ortalama 40 saatlik bir mesainiz bulunmaktadır. Mesai saatleri sabah 09:00 ile 17:00 arası değişmektedir.

Gürcistan’da maaşlar ne kadar?

Bi önceki başlıklarda asgari ücretli çalışan sayısının az olduğundan bahsetmiştik. Gürcistan’da maaşlar ne kadar sorusunun yanıtı da bu ülke içerisinde yer alan meslek gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Her meslek grubunun kendi içinde deneyimlerine göre farklı maaşları vardır. Tecrübe oranına göre bu miktar yülkselmektedir. Asgari ücretin sabit olmasının yanı sıra doktor, öğretmen, mühendis ve polis gibi meslek gruplarına verilen ücretlerde de değişiklik meydana geliyor.

Meslek Maaş Doktor 2200 Dolar Öğretmen 900 Dolar Diş Hekimi 1500 Dolar Mühendis 1500 Dolar Sekreter 900 Dolar Garson 500 Dolar Şöför 500 Dolar Aşçı 500 Dolar İnşaat Ustası 500 Dolar Oto Tamirci 500 Dolar Muhasebeci 500 Dolar

Gürcistan Yaşam Maliyeti

Gürcistan’da Asgari Ücret 2022

Gürcistan’da çalışmak isteyen kişiler aynı zamanda bu ülkedeki yaşam standartlarını ve yaşam maliyetlerini de merak etmektedir. Bu ülkedeki yaşam maliyetlerine kısaca göz atmak gerekirse karşımıza çıkacak tablo şu şekildedir:

Maliyet Türü Ortalama Giderler Ortalama ev kiraları 300 – 400 Lari Elektrik faturası 20 – 30 Lari Su faturası 5 – 10 Lari Doğalgaz faturası 45 – 50 Lari Restoran ve kafe giderleri 100 – 300 Lari İnternet faturası 20 Lari Telefon faturası 30 – 40 Lari Market giderleri 300 – 500 Lari

Gürcistan Ev Kiraları

Gürcistan ev kiraları bakımından biraz yüksek olması ile dikkat çekmektedir. Ancak bu ülke içerisinde ev kiraları ne kadar yüksek olsa bile gelirleri yüksek olan kişiler tarafından kiralanıyor. Yani ülke içerisinde kazanılan maaşlara göre yaşam standartları incelendiği zaman ev kiraları oldukça ucuz bile kalıyor. Aynı zamanda tutulacak olan evlerin konumu ve özelliklerine göre fiyatlar da değişiyor. İyi bir cadde üzerindeki ev kiraları ise aşağıdaki gibidir.

Oda sayısı Kira Fiyatı 1+1 400 Lari 2+1 700 Lari 3+1 1000 Lari

Gürcistan Maaş Kaç Lari? 2022 yılında 750 Lari’ ye yükselmiştir. Meslek gruplarına göre ortalama 1500 Lari ile 2500 Lari arası değişmektedir. Gürcistan hayat ucuz mu? Avrupa ülkeleri kıyasladığımız zaman Gürcistan’da yaşam maliyetleri oldukça uygundur. Gürcistan için vize gerekiyor mu? Gürcistan‘a seyahat edecek diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Gürcistan çalışma izni nasıl alınır? İşgücü ve girişimcilik faaliyetinizi kanıtlayan belge (iş sözleşmesi veya istihdamı kanıtlayan diğer belgeler) ile çalışma izni başvurusu yapabilirsiniz.

Yazımızda Gürcistan Asgari Ücret 2022, yaşam maliyetleri ve ortalama maaşlar hakkında bilgiler verdik. Ayrıca Fransa asgari ücret konusu hakkında verdiğimiz bilgilere de göz atabilirsiniz.

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Kaynak: Wikipedia