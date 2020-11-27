Güvenli İnternet Kullanımı İçin İpuçları

Güvenli internet, sağlıklı şekilde internet üzerinde gezmenize yarar sağlar. Çocuklarınızı güvenli internet için yönlendirmeniz gerekir. Güvenli internet kullanımı için ipuçları rehberimiz ile daha sağlıklı internet üzerinden sörf yapabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızda günlük olarak yaptığınız iş miktarı ve sosyal yaşamınıza entegrasyonu için, güvenli ve uygun çalışma koşullarında tutulması son derece önemlidir. Bilgisayar sisteminizi ve kişisel bilgilerinizi ve işletme bütünlüğünüzü korumak için internet güvenlik ipuçları yapılmalıdır.

Ne de olsa, lolcats ile dolu bir spam e-posta göndermek için saldırıya uğrayan iş e-postanız ilk başta eğlenceli olabilir, ancak iş bağlantılarınız bunu sorumsuz olarak görebilir ve varlıklarınızı korumadığınızı gösterebilir.

Kendinizi, ailenizi, işletmenizi veya yalnızca bilgisayarınızın veya cep telefonunuzun işlevselliğini korumak istiyorsanız, size yardımcı olacak yedi internet güvenlik ipuçları;

Şifre

Bunu özel bilgilerinizin, finansal hesaplarınızın ve web üzerinden eriştiğiniz diğer her şeyin anahtarı olarak düşünün. Basit bir bit içeren bir anahtar kullanmazsınız ve ne az karakterli, ne de tek karakterli bir şifre oluşturmalısınız. Tıpkı metal bir anahtar gibi, basit bir şifre de sanal deneme yanılma yoluyla “kopyalanabilir”. İnternet güvenliğinizi artırmak için karmaşık şifreler oluşturun.

Asla Kamu Ağlarında İş Yapmayın

İş düşünen halk için bu internet güvenlik ipucunu takip etmek zor olabilir. Ancak mümkün olduğunda, bir otel veya kafede olduğu gibi genel bir ağda oturum açmanız gereken hiçbir şeye erişmeyin. Bilgisayar korsanlarının genel ağlara sızması ve bilgilerinizi çalması çok daha kolaydır.

“İzin Verme” Butonu

Oynamayı bırakamayacağınız Facebook oyunu aniden kişisel bilgilerinize, arkadaş listenize, konumunuza ve diğer verilerinize “izin vermenizi” istedi. Bu bilinmeyen varlığı yaşamınıza kabul etmeden önce, yapmanız gerekenleri oynamak veya başarmak için tüm bu bilgilerin gerçekten gerekli olup olmadığını düşünün. Rastgele reklamların sizin için yayınlanmasına “izin vermek” yeterince kötü; bunun üzerine internet güvenliğini tehlikeye atmayın.

Şüphenizi Araştırın

Bir site, bağlantı, e-posta veya indirme tehlikeli görünüyor mu? Tıklamadan önce düşünün. Hızlı bir internet araması ve kaynakla ilgili küçük bir araştırma, internet güvenliğinizi korumak için uzun bir yol kat edebilir.

Eski Internet Explorer 6

Bu eski tarayıcıda virüslerin ve bilgisayar korsanlarının internet güvenliğinizi tehlikeye atmasına izin veren birçok delik var. Silin ve yükseltin!

Sanal Hediye’ye Asla Güvenmeyin

Bir yıldızın sızan fotoğraflarının cazibesi veya ücretsiz bir oyun yükseltmesi geçmek için çok iyi olabilir, ancak bu genellikle doğru olamayacak kadar iyi olduğu anlamına gelir. Bu cazip bağlantılardan uzak durun.

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