Haritalar Uygulaması iPhone ve iPad’de Nasıl Kullanılır?

iOS cihazlardaki Haritalar uygulaması, düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir. iPhone ve iPad’e önceden yüklenmiş olarak gelir ve getirdiği harika özellikler sayesinde kullanıcılar gerçekten herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına geçmez. Apple Haritalar uygulaması, yakındaki bir restoranın yol tariflerinde size yardım etmekten, sizden binlerce kilometre uzaktaki bir yerde sanal bir tur vermeye kadar, çoğunlukla istediğiniz her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu yazıda, Haritalar Uygulaması’nın iOS cihazlarda sunduğu özelliklere derinlemesine bir göz atacağız. Daha fazla beklemeden başlayalım.

Ziyaret Etmek İstediğiniz Bir Yer İçin Yol Tarifi Nasıl Alınır?

Yakındaki bir şehre uzun bir araba yolculuğuyla gidecekseniz veya şehrinizde yeni açılmış bir kafeyi ziyaret etmeyi planlıyorsanız, iPhone ve iPad’deki Haritalar uygulaması, yere yol tarifleri konusunda size yardımcı olarak oraya kolayca ulaşmanıza yardımcı olabilir. Haritalar uygulamasında yol tarifi almak için yapmanız gereken tek şey;

Adım: iPhone veya iPad’inizde Apple Haritalarını açın. Adım: Ziyaret etmek istediğiniz yeri aramak için Arama Çubuğuna dokunun. Adım: Yolculuğunuza başlamak için Yol Tarifi üzerine dokunun ve “Git” i seçin. Apple Haritalar, hareketinize göre size gerçek zamanlı yol tarifleri vermeye başlayacaktır.

Mevcut Konumunuzu Apple Haritalar’da Nasıl Görüntüleyebilir Ve Paylaşabilirsiniz?

Bulunduğunuz yere birini davet etmek isterseniz, konumunuzu doğrudan Apple Haritalar uygulamasından görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Bu özellik, yaşadığınız yeri bulmakta güçlük çeken biri olduğunda kullanışlı olabilir. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıda verilen adımlara bir göz atın.

Adım: iPhone veya iPad’inizde Haritaları açın. Adım: Sağ üst köşedeki Konum simgesine dokunun. Adım: Mevcut konumunuza dokunun ve “Konumumu Paylaş” ı seçin. Adım: Konumunuzu göndermek istediğiniz Uygulamayı seçin ve bitirdiniz.

Apple Haritalar’da Harita Görünümünüzü Değiştirin

iOS cihazlardaki Haritalar uygulaması, daha iyi bir görsel deneyim elde edebilmeniz için üç farklı görünüm arasından seçim yapmanıza olanak tanır. Bu görünümler, Harita Görünümü, Ulaşım ve Uydu Görünümü’nü içerir. Uydu Görünümü ayrıca haritada çarpıcı görünen bir 3D görünüm elde etmenizi sağlar. Apple Haritalar’da Harita Görünümünüzü değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.