Ofis türleri arasında yer alan ve çok tercih edilen hazır ofis, çeşitli kriterlere bağlı kalınarak talep görmektedir. Girişimciler ofis tercihleri yaparken kendi iş profiline ve iş vizyonuna göre kararlarını verir. Ofis tercihi yaparken değerlendirilen kriterlerden biri de ofisin yasal olup olmadığıdır. Hazır ofis yasal mı sorusu yine bu noktada en çok sorulan ve araştırılan konulardan biridir. Özellikle de ofis şirketleri aracılığıyla ofis kiralamak suretiyle şirket kuranlar bu soruyu daha fazla sormakta ve merak etmektedirler.

Şirket kurmak isteyen girişimcilerin bu isteklerini gerçekleştirecek ofis ortamlarını da ayarlaması gerekir. Limited şirket, anonim şirket veya şahıs şirketi olması fark etmeksizin şirket kurulum aşamasında mutlaka bir adres ibraz edilmelidir. Vergi dairesine ibraz edilen adres sonrasında yetkili memurlar gelerek adres için denetim sağlar. İş adresinizi resmi adres olarak göstereceğiniz hazır ofis yasaldır ve işinizi kolaylıkla sürdürebileceğiniz alanlardır.

Hazır Ofis Kiralama

Şirket kurmak ve yanında ofis açmak beraberinde maliyetleri de getirir. Bunun önüne geçebilmek ve maliyetlerden kısma kadına hazır ofis kiralama seçeneğinden yararlanılabilir. Çünkü hazır ofis kiralayarak girişimciler ofis şirketleri ile anlaşırlar ve kira kontratı imzalarlar. Birçok şeyin hazır olduğu ve sadece bilgisayarın masaya kurulmasına gerek kalındığı hazır ofislerde başarıyı yakalamak oldukça kolay ve hızlıdır. Hazır ofis kiralama işlemlerinde ofis şirketinden kiraladığınız ofisin adresini resmi adres olarak kullanabileceğinizden dolayı hazır ofisler yasal kullanıma sahiptir. Dolayısıyla herhangi bir soru işaretine yer verilmeden sizler de en kolay biçimde hazır ofis kiralama işlemlerinizi başlatabilir ve çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz. Peki hazır ofis avantajları nelerdir? Girişimciler hazır ofisleri neden tercih etmelidir?

Tüm ofis ekipmanları girişimciler için hazır halde tutulmaktadır.

Tüm ofis giderleri kiraya dahildir.

İş dünyasından farklı insanlarla tanışma ve sohbet etme fırsatı sağlar.

Gerektiğinde toplantı odalarını kullanma olanağınız vardır.

İstanbul’un farklı noktalarında çalışma fırsatınız olur.

Sekreter ve tele sekreter desteği sağlar.

Özellikle de İstanbul’un kalabalık, gürültülü yerlerinde çalışmaktan sıkıldıysanız en sessiz ve manzarası da güzel olan hazır ofisler size uygun olabilir. Kamara hazır ofis ortamları sayesinde sizler de Kadıköy’de denize karşı çalışma heyecanını yaşayabilir ardından Karaköy’e toplantılarınızı organize etmek için uğrayabilirsiniz. İstanbul’un farklı ve nezih noktalarında çalışma, toplantı organizasyonu yapma fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Kamara Hazır Ofis

Tamamen yasal olan ve resmi adres olarak da göstererek çalışmalarınızı yüksek verimlilikle geçireceğiniz Kamara hazır ofis, iş ortamında aradığınız herşeyi size sağlar. Kamara hazır ofis ortamlarında tüm ofis ekipmanlarının yanı sıra sizlere en modern çalışma ortamları da sunulmaktadır. Bilinenin aksine sizlerin çalışırken motivasyonuzu yükseltecek olan yaratıcı ofis tasarımları sayesinde işinize daha iyi odaklanacaksınız. İstanbul’un en nezih bölgelerinde aktif hizmetlerini sürdüren Kamara’da yararlanabileceğiniz birçok ofis türü de mevcuttur. Bilgisayarınızı sırtınıza alıp istediğiniz yerden çalışma fırsatı olan sanal ofisler de yine değerlendirebileceğiniz yasal ofislerdir. Ayrıca farklı kişilerle aynı ortamı paylaşarak çalışma imkanına sahip olabileceğiniz, daha ekonomik olan paylaşımlı ofislerde de çalışabilirsiniz.

Esnek çalışma koşullarına uygun, toplantılarınızı son derece iyi ve kapsamlı bir şekilde organize edebileceğiniz Kamara’da hazır ofisler başta olmak üzere sanal ofis ve paylaşımlı ofis ortamlarında çalışmanın avantajlarına sahipsiniz. Ofisinizi Bostancı’da kiralayıp toplantılarınızı deniz ve adalar manzarası eşliğinde İstanbul’un farklı noktalarında yapmanız Kamara’da mümkün. Sizler de bu fırsatlardan yararlanmak için Kamara’yı ziyaret edebilirsiniz.