Dijital Reklam Ajansı ile Nasıl Yeni Müşteri Kazanırsınız? “Daha Çok Satış Nasıl Yapılır?

Dijital Reklam Ajansı ile Nasıl Yeni Müşteri Kazanırsınız? “Daha Çok Satış Nasıl Yapılır?

Dijital reklamların etkinliği, her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. İşletmeniz için daha fazla kazanç elde edebileceğiniz reklamları nasıl yapabileceğiniz sorusunu da elbette soruyorsunuz. Pekiyi dijital reklam ajansı ile nasıl yeni müşteriler kazanır ve dönüşümlerinizi artırabilirsiniz

“Her Reklam Dönüşüm Getirir mi?”

Başlıktaki soru, reklamcılıkta temel soruların başında gelir. Ülkemizde, “reklamın iyisi-kötüsü yoktur” gibi yaygın ama oldukça yanlış bir inanış vardır ki, reklamın kötüsü; markanızı yok etme gücüne dahi sahiptir. Strateji olarak yanlış yapılan reklamlar ise en iyi ihtimalle işe yaramaz ve ciddi paralar kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenle, reklamın hangi türünün dönüşüm getirdiğini ve reklamı en doğru biçimde yapmanın yollarını biliyor olmalısınız.

Açıkça ifade etmek gerekirse, her reklam dönüşüm sağlamaz. Yani yapacağınız reklamların yeni müşterilere dönüşmesi gibi bir garanti durumundan söz etmek mümkün değildir. En iyi strateji ile yapılan reklamların dahi, yeni müşterilere dönüşme oranı çok yüksek değildir. Burada dikkat edilmesi gereken; dijital reklamlar ile dijital pazarlama sistematiğinin entegrasyonunun ne kadar güçlü olduğudur. Google reklamlarında dahi, reklamını yapacağınız sitenin pazarlama nitelikleri yükseldikçe, maliyetler ve gösterim oranları artar. Yani reklamı tek başına yapmak, belli bir oranda kayba yol açacaktır.

Dijital reklam ajansı veya dijital pazarlama ajansı size dijital reklamları ne şekilde yapacağınız hususunda, güncel ve en detaylı veriyi sunabilir. Reklamcılık ve özellikle dijital medya günlük olarak gelişen bir sektördür ki, sektör temsilcilerinin dahi bir kısmı gündemden haberdar değilken, sektör ilişkisi bulunmayanların anlık gelişmeleri bilmesi ve uygulayacak zamanı bulması beklenmez. Bu durumda, dijital medya ajansları ile çalışarak reklamlarınızın en efektif hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Verimli, yani yeni müşteriye dönüşecek dijital reklamlar yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1 – Pazarlama bütçenizi tespit edin

Ürün veya hizmetlerinizden elde edeceğiniz karın, ne kadarının reklamlar için kullanılabileceğini planlayın. Bunu ürün başına belli bir oran veya kampanya başına bir miktar olarak tespit edebilirsiniz. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için maliyet muhasebenizi en doğru şekilde yapmanız gerektiğini unutmayın.

2 – Ürün veya hizmetlerinizi tanımlayın



Ürün veya hizmetlerinizin hangi tüketiciler için uygun olduğu, tüketilme noktasındaki talep potansiyeli, diğer ürünlerle kıyaslandığında üstünlük ve zayıflıklarını tespit edin. Bu sayede reklamınızda nelere vurgu yapacağınız veya yapmayacağını noktasında değerlendirme yapabilir ve reklamlarınızı buna göre planlayabilirsiniz.

3 – Hedef Kitle Belirleyin

Hedef kitlenizi, ürünü tanımladığınız aşamada aslında belirlemiş olursunuz. Hedef kitlenizi tam anlamıyla tanımlayıp coğrafi ve demografik özelliklerini plana dahil ederek, ürünü kimlere yönelik tanıtacağınıza karar verin. Bu sayede çok geniş kitlelere gelişi güzel reklam yaparak ciddi bütçelere katlanmak yerine, daha rafine ve dönüşüme yönelik çalışma yapabilirsiniz.

4 – Reklam Mecralarınızı Belirleyin

Dijital medyada yer alan hemen her platformda reklam yapılabilir. Dijital reklam ajansları, yapılacak değerlendirmeler ışığında, sizin reklamlarınız için hangi ortamların daha uygun olduğuna dair değerlendirme yapabilir ve size en uygun platformu seçebilir. Ürün veya hizmetlerinizle ilgili kullanıcı gruplarının daha yaygın kullandığı platformlar, daha fazla tıklama ve dönüşüm elde etmenizi sağlayabilir.

5 – Reklam Kampanyanızı Oluşturun

Bir dijital reklam kampanyası oluşturulurken, planlamaya dahil ettiğiniz tüm unsurları hesaba katmanız gerekir. Bununla birlikte, bütçenin nasıl kullanılacağı; örneğin, günün hangi saatinde reklam dağıtımı yapılacağı gibi detayları da doğru ayarlamanız gerekir. Her ne kadar reklam platformları, kullanıcı dostu bir arayüz sunma iddiasında olsalar da bu işlemleri bir uzmanın yapması çok daha doğru olacaktır.

6 – Süreci İzleyin

Reklam kampanyanızı, düzenli olarak takip ederek ne kadar doğru yolda olduğunuzu analiz etmeniz gerekir. Metrik değerler ile dönüşüm değerlerini kıyaslayarak anlık olarak reklam optimizasyonu yapabilir ve yeni müşterilere erişme olasılığınızı yükseltebilirsiniz.

Dijital reklam ajansı, müşterileri için tüm bu süreçleri detaylı bicimde sürdürebilir. Profesyonel kadroları ile gündelik olarak sürdürdükleri bu işlemler sonucunda, yeni müşterilere erişmek ve daha fazla satış yapabilmek mümkün olabilir. Siz de bir dijital pazarlama ajansı ile iletişime geçerek, daha karlı ve sürdürülebilir bir ticaret yaşamına adım atabilirsiniz.

Kaynakça:

Ömer Yoluk, https://currentworks.com.tr/dijital-reklam-ajansi-ile-nasil-yeni-musteri-kazanirsiniz/ Erişim Tarihi: 22.04.2023

Fatma Çelenk, https://www.marketingturkiye.com.tr/koseyazilari/reklamin-iyisi-kotusu/ Erişim Tarihi: 22.04.2023