Hosting Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Web sitenizi kurmaya başlarken ilk olarak alan adınızı tescil ettirmelisiniz. Alan adı kayıt prensibi ilk gelen alır prensibi ile çalışır, bu nedenle markanızı kurmadan önce aklınızda fikri hızlıca tescil etmelisiniz. Alan adı fiyatları uzantı bazlı değişecektir, en yaygın kullanılan .com domain uzantısıdır.

Alan adı tescili için öncelikle güvenilir, ICANN akreditasyonuna sahip bir kayıt şirketi bulmalısınız. Domain işlemleriniz genellikle teknik terimler barındırır. Bu konuda uzman değilseniz, iletişim kurabileceğiniz Türk firmalarını tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. 23 yıldır Türkiye’nin ilk alan adı kayıt şirketlerinden biri olan TURKTICARET.Net firmasını tercih edebilirsiniz.

Şuan aklınızda bir fikir varsa en uygun fiyata tescillemek için domain sorgulama sayfasını ziyaret edin.

Sorgu sonucunda tescile uygunsa domaini seçin, ödemenizi tamamlayın.

Genel olarak.com ve .net domain uzantısı tercih edilmektedir. Bundan bir ay öncesine kadar .com.tr uzantısı için marka tescil belgesine ihtiyacınız vardı. Ama Eylül ortası itibariyle .com.tr uzantılı domainler için belge şartı kaldırıldı. Yani artık .com gibi .com.tr içinde ilk gelen alır prensibi çalışıyor. Markanızı kurarken taklitlerinizden sakınmak adına popüler uzantılarda domainlerinizi tescil etmenizi öneririz.

Domain’e Hosting’i Nasıl Bağlarım?

Eeb sitenize uygun hosting paketini bulmalısınız. Peki nasıl? Bu kararı vermek için bir ihtiyaç listesine ihtiyacınız olacaktır. Bu listeyi belirlerken kendinize aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.

Web sitesi için aylık trafik ön görünüz?

Alan adınıza bağlı kurumsal e-posta açacak mısınız?

E-postanızın kotası ne kadar olmalı, e-posta trafiği yoğunluğunuz nasıl olacaktır?

Kaç adet e-posta hesabı oluşturacaksınız?

Hosting paketinize kaç tane alan adı bağlayacaksınız?

Bu soruların cevaplarıyla birlikte ihtiyaç listeniz şekillencektir. Soruları cevaplamakta zorluk çekerseniz profesyonel bir danışman ile doğru paketi bulabilirsiniz. işlemlerinizi tek bir panelden yönetmek işinizi kolaylaştırır, bu nedenle hosting içinde alan adınızı tescillediğiniz firmayı tercih edebilirsiniz. Turkticaret.net’in hosting paketlerine göz atıp, müşteri destek ekibi ile yol haritanızı oluşturabilirsiniz.

Hosting Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Dijitalde müşteri trafiğinizi artırmak, var olan müşterilerinizi web sitenizde tutabilmek hatta tekrar getirebilmek için en önemli kriter web sitenizin hızıdır. Web barındırıcınızın alt yapısı ve sizin doğru hostingi seçmeniz bu anlamda çok kritiktir.

Sağlayıcınız için;

7/24 Teknik Destek –Anında iletişime geçebilmeniz dijital hizmetler için önem taşır.

Up-time Garantisi – Birçok hosting firması sağlamaktadır.

Ücretsiz SSL – Hosting ücretini öderken ekstra masraflardan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Kaliteli ve Hızlı Altyapı- Barındırma bilgilerini firmadan isteyebilirsiniz.

KVKK Uyumu – Veri güvenliğiniz için Data Center’larını Türkiye sınırlarında konumlandıran bir firma tercih etmelisiniz.