Hotmail hesabı açma işlemi hotmail.com adresine yeni adresi outlook.com adresine girerek başlar. Hotmail ilk defa 1995 yılında Microsoft tarafından piyasaya sürülen bir uygulamadır. Bu sayede insanlar @hotmail uzantılı e-mail hesapları alarak MSN gibi sitelere kayıt olarak sohbet edebilme imkanı yakalamış ya da bu e-mailler sayesinde işlerinizi faks, telefon gibi işlemlere gerek kalmadan kısa bir süre içerisinde bilgisayardan bilgisayara gönderilen e-postalar ile halledebilmişlerdir. 2020 yılı itibari ile her ne kadar Hotmail yerini yeni bir servis olan Google üretimi olan Gmail’e bırakacağı düşünülse de Hotmail kullanımı da daima devam etmektedir.

Microsoft’un bir diğer sesli ve görüntülü arama için senelerdir hizmetini verdiği Skype sayesinde Hotmail hiçbir zaman bitmeyecektir çünkü skype girişi için Hotmail ya da Windows live ile biten e-mail’e sahip olmanız gerekecektir. Hotmail ile maillerinizi kontrol edebilir siz de karşı tarafa istediğiniz anda mailiniz ile karşılık verebilirsiniz.

Günümüzde teknolojinin gelişip ilerlemesi ile faks, telefon gibi cihazlar yerine iletişim hızlı ve amacına uygun sistemler ile yenilenerek güçlenmektedir. Hotmail de bu iletişimin bir parçası olarak sizlere ileteceğiniz iletiyi çok hızlı bir şekilde iletir. Hotmail üzerinden arkadaşlarınıza ve patronunuza mail göndermek gibi işlemleri yapabilmeniz için ise bir adet Hotmail üyeliğinizin olması gerekmektedir. Bunun için Hotmail’in kendi sitesine girerek gereken adımları düzgün bir şekilde doldurmanız gerekir. Tüm bilgilerinizi kendi adınıza ve gerçek bilgilerinize uygun şekilde girmelisiniz.

Hotmail’e Kayıt Olurken Gereken Adımlar

Hotmail’e kayıt olmanız için öncelikle Hotmail.com ya da Microsoft’un kendi sitesinden Hotmail.com’a geçerek siteye giriş yapın. Hotmail üzerinde üyeliğiniz olmadığı için giriş yapamazsınız bu yüzden Hesap Oluştur kutucuğunu seçin. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza bir form çıkacaktır. Bu form içerisinde adınız soyadınız, kullanıcı adınız, doğum tarihinizin ay, yıl ve gün şeklinde girilmesi ardından cinsiyetiniz gibi birçok doldurulması gerekilen alan vardır. Bu alanların hepsini kendi gerçek bilgilerinize göre doldurarak siz de kısa bir sürede Hotmail.com üzerinden üyelik alabilirsiniz. Bilgilerinizin gerçek bilgileriniz olması hesabınıza ulaşamamanızın halinde yaşanacak sorunlar gereğince kişisel bilgilerinizi sadece siz bilebileceğiniz için hesabınızı da bu sayede kurtarabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin olması gereken bu formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra formu doldurdum kutucuğunu işaretleyerek bir sonraki sayfaya geçin. Bu sayfada alacağınız hotmail’in güvenliği için hazırlanmış sorular bulunmaktadır. Bu adımlar için öncelikle cep telefonu numaranızı girerek kendi numaranıza aktivasyon kodu gelmesini bekleyin. Bu aktivasyon kodunu sitede cep numaranızın yanına yazarak e-mailiniz için cep telefon numarası ile doğrulama oluşturmuş olun. Ardından başka bir e-mailiniz varsa bu bilgilerin içine o maili de yazarak Hotmail’inizi kuvvetlendirin. Bu sayede Hotmail hesabınıza yapılacak saldırılar ya da şifreyi unutmanız doğrultusunda sadece telefonunuza ve bir diğer mailinize bunun bilgisi gidecek siz de bu sayede her şeyden haberdar olabileceksiniz.

Hesabınızı Başlatın

Hotmail hesabı oluştururken bu iki sayfayı geçmenizin ardından Microsoft’un kendi indirim ve promosyonları için mailinize mail gönderme seçeneğini istiyorsanız kabul edin ya da Microsoft’tan mail almak istemiyorsanız mail kutucuğunu işaretlemeyin. Ardından Hesabı Başlat seçeneğini seçerek Hotmail hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Hotmailiniz ile birçok alanda güvenli ve ücretsiz bir şekilde istediğiniz herkes ile iletişim kurabilir ve işlerinizi bu ağ aracı sayesinde hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Artık mektup, faks ya da şirket içi koşuşturmaca yerine bir kişiden bir diğerine mail atılması sayesinde siz de işlerinizi daha kısa bir sürede bitireceksiniz ve kendinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz.

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