HTekin Dijital Web Çözümleri

HTekin ajansı olarak kullandığınız teknolojiler ile işletmelerin dijitalleşmesini sağlamak için dijital web çözümleri alanında web ve mobil uyumlu yazılımlar geliştiriyoruz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik güncel teknolojik altyapımız ile dijital dünyada başarılı projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile sürecin başından sonuna kadar yenilikçi ve dinamik çözümlerimiz ile markanıza dijital dünyada yer açıyoruz. Kullanıcı gereksinimlerini tespit ederek, bu gereksinimlere göre veri modeli geliştiriyoruz.

Değişen teknolojiyle beraber web sitenizin sürekliliğini sağlamak için teknik destek hizmetimiz ile de web sitenizin canlı kalmasına olanak tanıyoruz.

Dijital Web Çözümlerimiz Nedir?

Markanıza yönelik sunduğu hizmetler sayesinde Hüseyin Tekin dijital web çözümleri ile iş yönetimi sürecinizi kolaylaştırabilir ve iş performansınızı artırabilirsiniz. Hüseyin Tekin ve ekibinin sunmuş olduğu dijital web çözümleri ile hem yönetim maliyetinizi düşürerek tasarruf edebilir hem de yönetim sürecini hızlandırarak zamandan kazanabilirsiniz.

Markanızın ihtiyaçları doğrultusunda dijital web çözümleri hizmeti veren HTekin ile minimum bütçeyle maksimum kazanç sağlayabilirsiniz. Dijital dünyada yer almak için sizlere sunmuş olduğumuz hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Çözümleri

Dijital pazarlama araçlarını doğru ve etkin bir şekilde kullanarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmanızı sağlıyoruz. Google ve diğer arama motorları için SEO hizmeti vererek arama motorlarında web sitenizi üst sıralarda yer almanıza yardımcı olur. Sosyal medya hesaplarinizi yöneterek işletmenizin markalaşması için yanınızda.

Google Workspace İş Çözümleri

HTekin uzmanlarının rehberliğinde isletmenizin devamlı iletişim ve işbirliği içinde olmasını sağlayabilirsiniz. Google Workspace iş ortağı olarak Google kurumsal Gmail hesabı, Dokümanlar, E-Tablolar ve daha fazlası için iş çözümleri sunar. Google Workspace konusunda kurulum, eğitim ve destek hizmeti vererek işletmenizi çalışanları için ortak çalışmayı kolaylaştır. Her yerde hızlı, akıllı ve modern çalışma imkanı sunar.

Web Tasarım ve Yazılım

Dijital dünyada markanızın anlaşılabilmesi için tasarım ve görsellik oldukça önemlidir. HTekin olarak doğru stratejileri kullanarak aramalarda görünürlüğü artıran web siteleri yapıyoruz. Hazır altyapı veya özel yazılım ile oluşturduğumuz web siteleri yönetilebilir arayüz tasarımına sahiptir.

Hüseyin Tekin Kimdir?

Hüseyin Tekin, HTekin dijital web çözüm ajansının kurucusudur. İzmir’de hayatına devam eden Hüseyin Tekin 2 Haziran 1983 doğumludur. Dijital web çözümleri konusunda 10 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır ve büyük küçük birçok marka ile çalışmıştır ve hizmet vermeye de devam etmektedir.

Özenle yaptığı mesleğinde 2022 yılında ekip kurarak devam etmeye karar vermistir. Hızla gelişen ve değişen dijital dünyada kendisi ve ekibi olarak katkı sağlamaya devam etmektedir. Müşteri odaklı bir anlayış benimseyen Hüseyin Tekin ve ekibi beklentilerinize uygun çözümleri üretmek için daima hazır.