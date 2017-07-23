Huawei Honor 10 Lite Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Son yıllarda piyasaya sürdüğü yeni telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Huawei markasının alt kuruluşu olan Honor, bugün itibari ile yeni bir bomba model piyasaya çıkardı. Honor 10 modelinin yeni alt modeli olan Honor 10 Lite’ın teknik özelliklerini ve fiyatını yakından inceledik, işte detaylar…

Kamera detayları ile dikkatleri üzerine çeken Honor 10 Lite , son ayların yapay zeka akımına uyarak bu cihaz üzerindeki kameraya bu teknolojiyi entegr etmiş. 24 MP ön kamera ile harika öz çekim fotoğraflar çekebileceğiniz Honor 10 Lite , farklı farklı nesneleri hem ön hem de arka kamerası ile tanımlayıp sonrasında gerekli düzenlemeleri yapabilme özelliğine sahip. Honor 10 Lite’ın tasarımına baktığımız da fiyatına göre oldukça şık görünen bu cihaz bu senenin önde gelen modellerinden olacak potansiyele sahip diyebiliriz.

Honor 10 Lite cihazının en önemli yerlerinden bir tanesi ise ekranın üzerinde yer alan çentiğin su damlası şeklinde üretilmiş olmasını gösterebiliriz. Gerçekten farklı bir bakış açışı ve şıklık getiren bu özellik sizi ilgi odağı yapabilir. Honor 10 Lite Kirin 710 işlemci ile donatılmış durumda. 3 GB bellek ve 3400 mAh gibi güçlü bir batarya ile piyasa çıkan bu cihaz, 6.2 inç gibi güzel bir ekran boyutuna sahip. Android 9.0 işletim sistemi ile piyasaya sürülecek olan Honor 10 serisinin yeni çıtır modeli, EMUI 9 arayüzünün getirdiği tüm yeniliklerden sabini alacak. Depolama konusuna baktığımızda Honor 10 Lite 32 ve 64 GB olarak 2 farklı model olarak satışa çıkacak.

İşte Honor 10 Lite Fiyatı

Bu harika özellikler ve tasarımı ile dikkatleri üzerinde çeken Honor 10 Lite’ın tavsiye edilen satış fiyatı şuan için 32 GB’lık model için 1799 TL, 64 GB’lık versiyon için de 1999 TL olarak belirlenmiş durumda. Oldukça iyi bir fiyat politikası ile satışı gerçekleşecek olan Honor 10 Lite, bakalım diğer rakiplerine göre başarı sağlayabilecek mi ? Siz de değerli yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.