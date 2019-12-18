Huawei P40 2020 Mart’ında Lanse Edilecek

Yeni bir rapora göre, Huawei P40 2020 yılının sonlarında serbest bırakılacağı onaylandı. Haber, şirketin tüketici ürünleri bölümü CEO’su Richard Yu’dan sonra gelen akıllı telefonların çıkış tarihini Shenzhen, Çin’deki Fransız basınına verdiği röportajda belirtti.

Huawei P40 Mart Sonunda Görücüye Çıkacak

Üst düzey yönetici, Huawei P40’ın Paris’te gerçekleşecek bir etkinlik sırasında Mart ayı sonunda lanse edileceğini açıkladı. Yu ayrıca, P40’ın geliştirilmiş fotoğraf özellikleri ve daha iyi performansın yanı sıra hiç görülmemiş tasarımdan faydalanacağını belirtti. Bu, temel olarak, daha yeni bir girişten beklenen önceki girişlerini geçeceği anlamına gelir.

Huawei P40 Hangi Donanıma Sahip Olacak?

Huawei P40, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonların halefi olacak. Ayrıca, tüm klasik distribütör kanalları, operatörleri ve satıcıları aracılığıyla pazarlanacak. CEO ayrıca, cihazın, şirketin kendi özel görünümü olan Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI ev arayüzünü çalıştıracağını belirtti.

Bu, Huawei’nin HarmonyOS’unun (Çin’de Hongmeng işletim sistemi) özel işletim sisteminin el cihazında kullanılmayacağı anlamına geliyor. Ancak, daha önce açıkladığımız bir rapora dayanarak bunu doğruladığımızdan beri beklenilmesi bekleniyor.

Röportajda Richard Yu, cihazın Huawei P40 piyasaya sürüldüğünde hazır olacağını iddia ettiği Mobil Servisleri çalıştıracağını belirtti. Hizmet temel olarak Google Play Mağazasına benzer bir uygulama / yazılım platformudur. Cihaz başarılı olursa, Huawei, uygulama ekosistemi için çok sayıda geliştiriciyi (genellikle Google’ın API’sini hedefleyenler) çekebilecek.

Ayrıca, Huawei Mobil Servislerinin, Huawei P40’ın piyasaya sürülmesiyle aynı anda hazır olması gerektiğini unutmayın. Teoride, eğer üretici yeterince geliştiriciyi çekmeyi başarırsa, bu akıllı telefon çok sayıda uygulamayı çalıştırabilmelidir. Uygulamanın teoriye uygun olup olmayacağını göreceğiz.

Yaklaşan P40 serisi ile ilgili birkaç sızıntı ve spekülasyon yapıldı. Grafen batarya teknolojisi hakkında bilgiler yer aldı. Delikli ön kamera tasarımının yanı sıra diğer bilgilerin yanı sıra Kirin 990 5G SoC ile birlikte geleceği iddia ediliyor. Bununla birlikte, en son söylentiler, Huawei P40 Lite’ın nova 6SE’nin global versiyonu olabileceğini gösteriyor.