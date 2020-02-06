Huawei Verizon'a Patent Davası Açtı - Teknofeed.COM

Huawei, bugün Verizon’a karşı patent ihlali davası başlattı. İddiaya göre ABD’li Verizon tarafından 12 farklı patenti izinsiz kullanılan marka bunun üzerine Doğu ve Texas Batı İlçeleri Birleşik Devletler Bölge Mahkemeleri’ne başvurarak davayı başlattı. Huawei patent davası ile ilgili problemler uzun süredir sürerken, resmi davanın açılmasıyla sorunlar gün yüzüne çıkmış oldu.

12 Farklı Patent İhlali İçin Dava Açıldı

Huawei, ağ kullanımı, indirme güvenliği ve video iletişim teknolojisinin kullanımı için 12 patent ihlali konusunda Verizon’dan tazminat talep ediyor. Markanın baş hukuk danışmanı Dr. Song Liuping, “Verizon ürün ve hizmetler Huawei araştırma ve geliştirme üzerinde uzun yıllardır geliştirdiği patentli teknolojisinden izinsiz faydalandı.” şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklamasına “Huawei, Verizon’dan, patentlerimizin kullanımı için ödeme yaparak veya bunları ürünlerinde ve hizmetlerinde kullanmaktan kaçınarak araştırma ve geliştirme yatırımına saygı duymasını istiyor.” şeklinde devam etti.

Huawei Patent Davası İçin Verizon’dan Yanıt Yok!

Huawei dava açmışken, Verizon yetkilililerinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Diğer taraftan Huawei, 2018 yılında 15 milyar dolar (gelirinin yüzde 15’ine denk geliyor) Ar-Ge harcaması gerçekleştirmiş. Ve 2015 yılından bu yana patent lisanları içinde 1.4 milyar dolar kadar harcama yaptığı bilgiler arasında.

Elbette Huawei – Verizon patent ile ilgili sorunlar bugün gün yüzüne çıkmadı. Taraflar 2019 Haziran ayında Verizon’un 230 üzerinden ağ iletişimi patentinin kullanımı için görüşmüş ve Huawei 1 milyar dolar lisans ücreti istemişti.