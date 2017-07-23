Huawei Y6 Pro 2019 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Son dönemlerin bomba ismi, Huawei'den yeni giriş seviye akıllı telefonu Huawei Y6 Pro 2019 tanıtıldı. İşte şaşırtan fiyatı ve özellikleri...

Huawei son zamanlarda yaptığı büyük atılımlar sayesinde oldukça fazla cihaz satmayı başardığını söylemek yanlış olmaz. Bu günlerde akıllı telefon tanıtma furyası içerisinde Huawei markası da yeni giriş seviye telefonu olan Huawei Y6 Pro 2019 cihazını teknoloji severler ve ekonomisine dikkat eden kullanıcılar için tanıttı. Oldukça ucuz fiyatı ve güzel özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken yeni Huawei Y6 Pro 2019 akıllı telefonunun teknik özelliklerine ve çıkış fiyatına göz atalım.

Huawei Y6 Pro 2019 Özellikleri

Huawei’nin yeni giriş seviye cihazı olan bu modelde artık standart boyutlarda kabul edilen 6.09 inçlik bir ekrana sahip. 13 MP arka kamerası ve 8 MP öz çekim kamerası entegre edilen Huawei Y6 Pro 2019 ile güzel kareler yakalama şansına erişebileceksiniz. 3 GB Ram ve 32 GB dahili hafızası ile oldukça makul bir seviyede olan bu yeni akıllı telefon FM Radyo gibi önemli eklentiler ile kullanıcıları ile buluşmaya hazır.

Çoklu telefon kullanıcıları içinde düşünülen Huawei Y6 Pro 2019 çift sim kart desteğine sahip ve uzun süreli kullanımlar için oldukça ideal olan 3020 mAh bataryası ile günü rahatlıkla şarj yeri aramadan bitirebilirsiniz. Batarya kullanımına bağlı olarak uzun süreli pil ömrü vaad eden Huawei Y6 Pro 2019 mikroSD hafıza desteğine de sahip olduğunu belirtmeliyiz.

Huawei Y6 Pro 2019 Fiyatı

Son dönemlerin en moda görüntülerinden birisi tahmin edeceğiniz gibi çentikli ekran teknolojisi, tabi ki bu cihazda da kullanılmış. Kimine göre oldukça şık kimine göre de gereksiz bir tasarım olan çentikli ekran bu cihazda olması gerçekten bizi memnun etti diyebiliriz. %79.2 gibi güzel bir ekran gövde oranlarına sahip olan Y6 Pro 720 x 1560 piksel olarak biraz düşük kalan çözünürlük ile üretilmiş durumda. Satış fiyatı 135 dolar olarak belirlenen Huawei Y6 Pro 2019 bakalım diledikleri satış rakamına ulaşabilecekler mi ?

Y6 Pro‘nun diğer önemli özelliklerine baktığımızda ise; parmak izi sensörü bulunmaması dikkatimizi çekiyor diyebiliriz. Güvenlik konusunda bu noktayı atlamış olan Huawei biraz puan kaybedebilir, ancak maliyetine düşürmek adına yapılan bu hareket sayesinde cihazın fiyatı 135 dolar gibi düşük rakamda satılmasını da onaylayabiliriz.

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelecek olan cihaz, EMUI 9 arayüzünü kullanacak. Mediatek MT6761 Helio A22 yongasına, Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 işlemciye ve PowerVR GE8320 grafik kartına sahip olan cihaz günlük işleriniz için yeterli olacaktır.