Son dönemlerde ihtiyaç kredilerinde en çok sorulan sorular sık araştırılmaya başlandı. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve bazı bilgiler almak istiyorsanız yazımızı okumalısınız.

İhtiyaç kredilerinde en çok sorulan sorular

Günümüzde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen pek çok kişi bulunuyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler direkt bir bankaya gidip kredi başvurusu yapmak yerine önceden bir araştırma yapmaktadırlar. Bilinçli insanların yapmış olduğu ön araştırmada kafalarına takılan sorular ve cevapları sizler için derledik.

En çok sorulan ihtiyaç kredisi soruları

En çok sorulan ihtiyaç kredisi soruları

1- Kredi notu nedir?

ihtiyaç kredilerinde en çok sorulan sorular arasında kredi notu ilk sırada diyebiliriz. Bankalar kredi verirken ilk aşamada kredi başvurusu yapan kişinin kredi notuna bakmaktadır. Kredi notu kişinin bankalarla olan kredi ilişkisinin puanla belirtilmiş ifadesidir. Kredi notu 1 ile 1900 puan aralığında değişmektedir. Borçlarını düzenli ödeyen bir kişinin kredi puanı 1000 puan dan yüksektir.

Bu zamana kadar herhangi bir banka ile kredi ilişkisi olmayan kişilerin kredi notu sıfırdır. Kredi notunun sıfır olması bankalar açısından belirsizlik ifade ettiği için olumsuz bir durumdur.

2- Neden bana kredi çıkmıyor?

Kredi başvurusunda bulunulduğunda bugüne kadar kullanılmış olan kredilerin düzenli ödenmiş olması çok önemlidir. Kredi borçları düzenli ödenmezse kredi notu düşük olur bu durumda yeni kredi başvurusunda sorun oluşturur. Kredi notunun sıfır olması da olumsuz bir durumdur.

Bankalar kredi notu dışında sigortalı olarak bir işte çalışıyor olmanıza ve gelirinizin olmasına bakar. Geliri resmi olarak belgelemeniz de gerekmektedir. Kredi başvurusunda istenen şartlar bankadan bankaya farklılık göstermekte olup başvuru yapacağınız banka ile bu konuları görüşmelisiniz.

3- Kredi notumu nasıl yükseltirim?

Kredi kartı ve kredi ödemelerini zamanında yapmak ve kredi limitinin tamamını kullanmamak kredi notunu yükseltmektedir. Siz düzenli ödeme yaparsanız kredi notunuz her ay yükselir. Kredi notu düzenli ödemeler ile yükselebildiği gibi ödeme aksaklıklarında düşmektedir. Bunun için düzenli ödeme yapmaya dikkat etmek. Ayrıca kredi notunu düşürecek davranışlarda bulunmamak gerekmektedir.

4- İhtiyaç kredisi alabilmek için kaç aylık çalışan olmak gerek?

Bankalar kredi başvurusu yapan kişinin sigortalı çalışan olmasını istemektedir. Bankaların pek çoğu en az 6 aydır çalışan olmayı yeterli bulmaktadır. Bazı bankalar kampanya dönemlerinde 2 aylık çalışanları da yeterli bulabilmektedir. Kredi için kaç aylık sigortalı olmak lazım sorusuna bankaların başvuru yaptığınız zamandaki kredi politikasına göre değişebildiğini söylemek doğru olacaktır.

5- İhtiyaç kredisi mi nakit avans mı?

Bir kaç gün için nakit paraya ihtiyacınız varsa nakit avans çekerek ihtiyacınızı karşılamanız doğru olacaktır. Fakat geri ödemesini hemen yapamayacaksanız ihtiyaç kredisi kullanmanız daha doğru olacaktır. İhtiyaç kredisinde geri ödemeleri taksitle her ay yapmanız gerekir. Nakit avansta ise çekilen paraya günlük olarak faiz işler ve tüm parayı geri ödediğinizde nakit avans kapanmış olur. Nakit avans faizi ihtiyaç kredisi faizinden daha yüksektir onun için kısa süreli ihtiyaçlarda kullanmak daha doğrudur.

6- Masrafsız ihtiyaç kredisi var mı?

Bankaların çoğu masrafsız veya düşük masraflı krediler sunmaktadır. Kredi başvurusu yapmadan önce kredi karşılaştırma sitelerinden kredileri karşılaştırarak karar vermelisiniz. Kredi faiz oranlarını karşılaştırmanın yanı sıra kredi masraflarını da inceleyip ona göre karar vermelisiniz.

7- Kefil olarak kimi göstereyim?

Kredi notunuz düşükse ve sigortalı olarak çalıştığınız süre yeterli değilse banka kredi başvurusu yaptığınızda sizden kefil ister. Bankalar sizden bir veya iki kefil isteyebilir. Sizin kefil olarak göstereceğiniz kişilerin tüm sorumluluğu üstüne aldığını unutmamaları gerekir.

Kefillerin de bankanın sizden aramış olduğu kriterlere sahip olması gerekir. Yani kefillerin kredi notunun yüksek olması ve sigortalı olarak çalışma sürelerinin yeterli olması gerekir.

8- En uygun kredi hangi bankada?

En uygun faiz oranı hangi bankada diye bir soru sorulduğunda banka ismi vermemiz doğru olmayacaktır. Bankalar rekabet halinde oldukları için dönem dönem kampanyalar yaparak uygun krediler vermektedirler. Bunun için kredi başvurusu yaparken başvuru yaptığınız dönemde en uygun krediyi veren bankaya bakıp ona göre başvuru yapmalısınız.

9- Başkası adına kredi çekilir mi?

Siz krediyi çekip parayı başkasına verirseniz . Parayı verdiğiniz kişinin aylık olarak taksitleri bankaya ödemesi söz konusu olabilir. Teknik olarak bu durum uygulanabilir. Fakat unutulmaması gereken kredi taksitleri ödenmezse banka sizden ödemenizi ister çünkü krediyi alan kişi sizsiniz. Ayrıca kredi taksitleri ödemesi 90 günü geçerse hukuki işlemler başlar ve sizin adınız kara listeye geçer. Bankadan başkası adına kredi çekmek sizin çok büyük sorumluluk almanız demek olur onun için bunu çok iyi düşünmenizi tavsiye ederiz.

10- İnternetten kredi başvurusu yapmak güvenli mi?

Kredi başvurusu yapacağınız banka sitesi veya karşılaştırma sitesinin iyi biliyorsanız başvuruyu online yapmanız mümkündür. Arama çubuğunda yeşil kilit olmasına dikkat edin. Yeşil kilit bulunuyorsa dünyaca bilinen güvenlik kurumlarından sertifikası bulunduğu anlamına gelir ve güvenle işlem yapabilirsiniz.

Böylece İhtiyaç kredilerinde en çok sorulan sorular konusuna detaylı bir şekilde değinmiş olduk. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.

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