Haziran ayında piyasaya sunulmuş olan iMac Pro, insanlar arasında uzun bir bekleyişin ardından nihayet Apple tarafından satışa sunulmuştur. Özellikleri ile insanların ilgisini çeken iMac Pro’yu sizler için inceledik. Şimdi gelin sizlerle beraber iMac Pro İncelemesi ni yapalım.

Bu zamana kadar sunulan en güçlü Mac bilgisayar olarak nitelendirilen iMac Pro’nun Amerika da satış fiyatı 4.999 dolardan piyasaya sunulmuşken, ülkemizde bu fiyat 26.999 TL den başlamaktadır. Kalitenin asla tesadüf olmadığını bu bilgisayarı edindiğiniz zaman anlamış olacaksınız. Şayet ben bilgisayar alacağım ama en üst seviyede olsun, tüm versiyonlara sahip olsun diyorsanız, 70 Bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekmektedir.

iMac Pro Özellikleri

18 çekirdeğe kadar çalışma sunan ve Intel Xeon işlemci seçeneğiyle insanların karşısına çıkan bilgisayarların çalışma frekansı 4.2 GHz hıza kadar yükselirken, bilgisayara ait olan bellek, depolama alanı ve grafik donanımları isteğe göre özelleşebilmektedir.

128 GB kadar RAM seçeneği olan bilgisayar, aynı zamanda kullanıcılara 4 TB’a kadar SSD depolama alanı sunmaktadır. Bilgisayarda bulunan yapay zeka ve 3D render gibi alanlarla beraber bilgisayar, 22 teraflopa kadar işlem gücü sunulmaktadır. Seçim size kalmıştır.

Dört adet, Thunderbolt 3 portu sayesinde, bilgisayara iki adet daha 5K çözünürlükte ekran bağlanabilmektedir. Cihazda USB 3.0 ve 10 Gigabit Ethernet portunun yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişi de bilgisayarın özellikleri arasında yer almaktadır.

Genellikle Gri renginin ön plana çıktığı bilgisayarlara ait aksesuarlarda aynı renktedir. Kısacası iMac Pro, gelişmiş video ve grafik düzenleme, sanal gerçeklik çalışmaları gibi zorlu iş akışlarına sahip profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış oldukça güçlü bir iş bilgisayarı olmuştur.

İMac Pro standart iMac’inizle benzerlik gösterebilir, ancak tamamen profesyonellere, günlük bilgisayar kullanımı için çoğu insanın ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlasını kolayca karşılayabilecek iş istasyonu düzeyinde bir donanıma ve uygun bir fiyat etiketine sahiptir. Ancak, eğer profesyonel bir fotoğrafçı, oyun tasarımcısı veya mimarıysanız, iMac Pro’ya bir yatırım olarak bakabilirsiniz

Sadece teknik özellikler ve yüksek maliyetler, iMac Pro’nun size uygun olup olmadığını size bildirecektir. Bir iMac’a neredeyse yeni bir araba harcamak abartılı görünüyorsa, o zaman iMac tam size göre değil. Grafik yoğun programları nadiren kullanıyorsanız ve 8GB’lık bir GPU ile ne yapacağınızı bilemezseniz, muhtemelen iMac Pro’dan uzak durmalısınız.

.