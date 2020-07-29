Instagram, her türlü fotoğrafı ve videoyu görebileceğiniz bir yerdir. Ekim 2010’daki lansmanından bu yana, uygulama özellikle son birkaç yılda hem özellikler hem de kullanıcı tabanı açısından büyük bir hızla büyüdü. Instagram üzerinde o kadar çok içerik var ki, keşfettiğiniz sekmelere ve takip ettiğiniz hesaplara göre size içerik gösteren bir yer olan Keşfet sekmesinde sürekli olarak ilerlemeye devam edersiniz. Ayrıca Instagram arama geçmişi sekmesinden, ilgilendiğiniz markaları, kişileri, etiketleri ve yerleri de arayabilirsiniz. Ancak, bir şeyi aramayı bitirdikten ve bu sekmeyi tekrar ziyaret ettikten sonra, son aramalarınız açılır penceresi açılır. Herhangi bir nedenden ötürü eski aramalarınızla sunulmak istemiyorsanız bu bazen rahatsız edici olabilir. Gizlilik olsun ya da birinin aramalarınızı görmesini istemeyebilirsiniz.

Neyse ki, başka bir şey ararken aramalarınızın tekrar görünmemesi için Instagram arama geçmişi temizlemek mümkündür. Instagram arama geçmişini nasıl temizleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Nasıl yapıldığını gösterdiğimiz için okumaya devam edin.

Instagram Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

1. Adım: Instagram uygulamasını açın ve ekranın sağ alt köşesinde gösterilen profil resminize dokunun. Bu sizi Instagram profilinize götürecektir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan ‘üç noktalı menü‘ düğmesine dokunun.

2. Adım: Bu sizi Seçenekler menüsüne götürecektir. Orada aşağıya doğru kaydırın ve Arama Geçmişini Temizle ‘seçeneğine dokunun ve ardından‘ Evet, eminim ‘üzerine dokunun ve hesabınızın Instagram arama geçmişini temizleyin.

İşte bu kadar. Instagram arama geçmişini bu şekilde temizlersiniz. Ancak, Instagram’daki birden çok hesaba giriş yaptıysanız, arama geçmişinin yalnızca etkin hesap için silineceğini unutmayın. Oturum açtığınız tüm hesaplar için Instagram arama geçmişini temizlemek istiyorsanız, bu hesaplara geçmeniz ve hepsi için Instagram arama geçmişini ayrı ayrı temizlemeniz gerekir.