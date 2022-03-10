Instagram Hesap Kurtarma işlemlerini tüm detayları ile sizlere paylaşacağız. Instagram hesap kurtarma işlemleri son derece önemli diyebiliriz. Tabi bazı durumlarda göz ardıda ediliyor. Instagram hesapları genellikle illegal reklam yapan kullanıcılar tarafından hedef alınıyor.

Organik takipçiye sahip olan birçok kullanıcının hesabını ele geçirmek için uğraşılıyor. Eğer ki hesabı ele geçirirseler hikaye veya gönderi üzerinden kendi reklamlarını yapıyorlar.

Bu popüler hesapları ele geçirmek için sahte Instagram telif hakkı mesajı gönderiyorlar. Kullanıcılar bu durumu fark etmedikleri için gönderilen mesajda yer alan linke tıklıyorlar. Bu şekilde istenilen bilgiler girildikten sonra hesabı ele geçirmiş oluyorlar.

Bu durum sizlerde başınıza gelebilir. O yüzden bu konularda dikkatli olmalısınız. Bu durum başınıza geldiğini varsayalım ve Instagram hesabı kurtarma adımları için ne yapılabilir sizlerle paylaşalım.

Instagram Hesap Kurtarma

Instagram hesabınız başka birinin eline geçtiyse yapmanız gereken bazı yöntemler var. Öncelikle Instagram destek ekibi ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Destek ekibine sizden hesabın size ait olduğunu kanıtlayacak bazı bilgiler istecektir. Bu bilgiler eski şifreniz, kimlik bilgileriniz, son paylaştığınız fotoğraflar, son beğendiğiniz gönderi bilgileri gibi bilgiler. Bu bilgileri destek ekibi ile paylaştığınız zaman hesabınızı geri iade etme imkanları bulunuyor.

Instagram Hesabı Geri Alma

Ele geçirilen Instagram hesabı geri alma yöntemlerinde yukarıda bahsettiklerimizi uygulayabilirsiniz. Bunun haricinde bu hizmeti veren güvenlik firmaları bulunuyor. Bu firmalardan hesabınızı geri almak için hizmet alabilirsiniz. Bu hizmetlerin fiyatları oldukça pahalıdır. Bu yüzden bu tarz hizmetlerden oldukça kaçınmanızı öneririz.



Instagram hesabınızın ele geçirilmemesi için dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Bu durumlarda size gönderilen Instagram veya mail üzerinden linklere tıklamayın. Bu linkler biraz öncede bahsettiğimiz üzere spam mailleridir. Bu mailler üzerinden hesabınızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu durumlarda dikkatli olun.