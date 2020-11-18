Instagram Rehber Özelliğini Getirdi

Instagram yeni güncelleme ile Guides özelliğini getirdi. Instagram Guides nedir? Insgram Rehber nedir? Instagram guides ne işe yarar? instagram guides nasıl kullanılır? Bu soruların cevaplarına konumuzda yer vereceğiz. Instagram, içerik üreticiler için geliştirdiği Guides özelliğini yeni güncellemeyle uygulama ekledi. Instagram Guides, kısacası ” rehberler ” olarak adlandırılıyor.

Instagram Rehberler Nedir? Ne İşe Yarar?

Kılavuzlar, Instagram’da içerik paylaşmanın yeni yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu sayede yorum yapabilir ve düzenli gönderi akışını izlemelerine olanak sağlar. Adım adım kılavuzlar ile harika ipuçları ve öneriler yine Instagram Guides özelliğinde. İlk etapta bu özellik, COVID-19 salgınından dolayı sağlık çalışanlarına rehber olmak amacıyla belirli kuruluş ve kullanıcılara gelmişti. Şuan Türkiye ile birlikte tüm dünyada bu özellik yayınlanmış oldu.

Not: Henüz erişiminiz yoksa, hemen uygulamanızı güncelleyiniz.

Instagram’da iz bırakmaya hazır mısınız? Instagram, gönderilerinizi daha sonra bugün ile planlamaya, ön izlemeye ve zamanlamaya başlayın! Instagram Guides, içerik üreticileri için oldukça önem arz ediyor. Instagram Rehber ile içerik üreticilere destek olmayı amaçladığını belirtiyor.

Instagram Rehber sayesinde normal kullanıcılarda tavsiye ve öneriler oluşturabilir. Bu sayede sizlerde etkileşim alarak bir çok kullanıcıya erişiminizi gösterebilirsiniz.

Instagram Rehberi Nasıl Oluşturulur?

İlk Rehberinizi oluşturmak için profil sayfanızın sağ üst kısmındaki artı simgesine dokunun ve “Rehber”i seçin.

Buradan 3 farklı Kılavuz şeklinde paylaşımda bulunabilirsiniz.

Yerler : Şehrinizde veya diğer yerler hakkında bilgiler verebilirsiniz.

: Şehrinizde veya diğer yerler hakkında bilgiler verebilirsiniz. Ürünler : En sevdiğiniz ürünleri önerebilirsiniz.

: En sevdiğiniz ürünleri önerebilirsiniz. Gönderiler: Oluşturduğunuz veya kaydettiğiniz gönderileri diğer takip eden kişilere göster.

Her biçim bir yaratıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin gönderiler, özel başlıklar ve yorumlarla (oluşturduğunuz veya kaydettiğiniz) bir Instagram gönderileri dizisini düzenlemek için kullanılabilir. Ürünler yalnızca bir Instagram Mağazası’nda bulunan ürünlerin küratörlüğünü yapmak için kullanılabilir.

Bu, Instagram’daki markalar ve işletmeler için harika bir özellik. Ürünleri önerme ve tavsiye rehberi gibi özellik sayesinde yeni bir iş olanağı ortaya çıkıyor. Ayrıca, herkes önerilen ürünlerin bir listesini düzenlemek için bu aracı kullanabileceğinden, fenomenler ortaklık tekliflerini eleyerek seçecekler muhtemelen.

Instagram Rehberleri Nerede Bulabilirim?

Instagram Rehber’e erişmek için, kullanıcının profiline girip özet akışı sekmesinden yeni Rehberler simgesini seçin:

Buradan, IGTV sekmesinin nasıl çalıştığı gibi, bir yaratıcının paylaştığı tüm Kılavuzları görebilirsiniz:

Rehberler, ekranın sağ üst köşesindeki “kağıt” simgesine dokunarak Instagram Hikayeleri’nde veya diğer kullanıcılarla kolayca paylaşılabilirsiniz.

Bu yeni özellik şu anda Instagram Keşfet Sayfası’nın yanı sıra doğrudan kullanıcının profili üzerinden de kullanılabilmektedir. Instagram Rehberi, Instagram’daki içerikleri düzenlemek ve tüketmek için yepyeni bir yol yaratarak uygulamada hikaye anlatma ve e-ticaret için büyük fırsatlar yaratıyor.

Bir önceki yazımız olan Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarların Geçmişleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.