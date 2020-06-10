Instagram Resim - Video İndirme 2020 - Teknofeed.COM

Sosyal medyanın hayatımızda önemli bir yer edinmesiyle birlikte insanların günlük yaşamı bu platformlardan takip edilebilir oldu. Üstelik bu platformlar da kendini sürekli güncelleyerek talebi karşılamaya çalışıyor. Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden Instagram, tam anlamıyla gelişmiş bir hal aldı ve milyarlarca kullanıcıya sahip. Ancak bazen bu platformda paylaşılan resimlere, videolara ihtiyacımız olabilir. Peki Instagram resim – video indirme nasıl yapılır?

2020 Instagram Resim – Video İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram’da paylaşılan görseller veya medyalar kullanıcıların kontrolündedir ve kullanıcı istediği zaman silebilir. İşte bu gibi durumlarda sevdiğimiz, beğendiğimiz görsel ve videoları indirmek işimize yarayabilir. Instagram resim – video indirme işlemi için birkaç yöntem vardır. Tabi sizin kullandığınız platforma göre de değişiklik gösterecektir. Instagram videolarını nasıl kaydedeceğiniz ve onlara istediğiniz zaman erişebilmenizi nasıl sağlayacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Instagram videoları nasıl indirilir?

Kaydetmek istediğiniz Instagram yayınına gidin.

Sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayın.

Bağlantıyı kopyalayı tıklayın.

Instagram videolarını indirmek için ücretsiz bir araç açın.

Bağlantıyı yapıştırın.

Videonuzu indirin.

Instagram videolarını indirirken, gizlilik kurallarına uymayı unutmayın. Size ait olmayan bir Instagram videosu indirmeyin, paylaşmayın. Ayrıca, video sahibinin herhangi bir telif hakkını ihlal etmediğinizi kontrol edin.

PC veya Mac’te Instagram videoları nasıl indirilir?

İnternet, en sevdiğiniz Instagram videolarını sonsuza kadar kaydetmenize yardımcı olacak araçlarla dolu. Tek yapmanız gereken bağlantıyı kopyalayıp yapıştırmak! Instagram video indirme pc için farklı araçlar kullanabiliriz. Bu nedenle biz kendi kullandığımız bir siteyi sizlere de örnek olarak sunuyoruz.

Web tarayıcınızı açarak bu linke tıklayınız. İndirmek istediğiniz profil ismini yada kopyaladığınız görsel-video linkini yapıştırınız. Yukarıda görebileceğiniz gibi farklı indirme seçenekleri mevcuttur.

Kullanıcı adını yazdığımızda bize yukarıdaki sonucu verecektir. Buradan dilediğimiz gibi indirme gerçekleştirebiliriz.

Android’de Instagram videoları nasıl indirilir?

PC’niz veya Mac’iniz gibi, Android telefonunuza Instagram videoları indirmek istediğinizde çok sayıda telefon uygulaması bulacaksınız. Burada da en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Video Downloader for Instagram uygulamasını kullanabilirsiniz. (Not: Yine mobil tarayıcı ile yukarıdaki gibi indirme de sağlayabilirsiniz.) İşte Instagram video indirme mobil için adımlar.

1. Google Play Store’dan uygulama indirin. Google Play Store’a gidin ve istediğiniz Instagram video indirme uygulamasını indirin.

2. İstediğiniz Instagram profiline gidin. Telefonunuzda Instagram’ı açın ve indirmek istediğiniz yayına gidin. Tıpkı masaüstünüzde olduğu gibi, video yayınlarının sağ üst köşesinde video kamera simgesi bulunur. Seçtiğiniz yayına dokunun ve açın.

3. Sağ köşede yer alan üç noktaya dokunun. Bir menü açılacaktır.

4. Instagram yayın bağlantısını kopyalayın. Görünen menü seçeneklerinde “Bağlantıyı Kopyala” yazan seçeneğe dokunun. En kısa sürede Instagram için Video Downloader, videoyu otomatik olarak telefonunuzun galerisine kaydeder. İndirilen videolar, telefonunuzun galerisinde, otomatik olarak oluşturulan ve “InstaDownload” adı verilen yeni bir albümde bulunur. “Geçmiş” e dokunduğunuzda, uygulamayı kullanarak kaydettiğiniz tüm videoları görürsünüz.

iPhone’da Instagram videoları nasıl indirilir?

Instagram videolarını iPhone’unuza indirmek için bir kez daha bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Burada IGSave isimli uygulamayı kullanarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

1. IGSave uygulamasını indirin.

2. Instagram hesabınıza giriş yapın. IGSave’i indirip açtıktan sonra, Instagram uygulamanıza giriş yaparak açın.

3. İndirilecek Instagram videosunu bulun. Instagram giriş bilgilerinizi girdikten sonra IG Save uygulamasından Instagram’da arama yapabilirsiniz. Kaydetmek istediğiniz Instagram videosunu bulmak için arama yapın. Bir hesap seçin, ardından o içerik oluşturucunun yayınları arasında gezinin. Ardından, indirmek istediğiniz videoyu tıklayın.

4. Video gönderisini galerinize kaydedin. İstediğiniz gönderiye dokunduğunuzda, IGSave birkaç seçenek sunacaktır. Videoyu indirmek için “galeriye kaydet” i tıklayın.

Sonuç

Sonuç olarak Instagram resim – video indirme işlemleri için üçüncü bir araç kullanmamız gerekiyor. Bu araçların çok büyük bir bölümü ücretsiz olarak sunuluyor. Bu yöntemler ile sadece video ve resim değil IGTV video indirme ve story indirme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

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