Son Haberler

İnstagram’da Mesaj Alımı Nasıl Engellenir?
Google AdSense’den Ne Kadar Para Kazanılır?
En Güvenilir VPN Servisleri (Mobil/PC)
Medya dosyalarıyla sık yapılan işlemler nasıl daha pratik yapılır?
Instagram’da Gizli Hesapları Nasıl Görebilirim?
Postegro Benzeri Uygulamalar
En iyi Telegram kanalları
En İyi Ücretsiz Stok Fotoğraf Siteleri
Otonom araçlar güvenli midir?
Whatsapp Otomatik Cevaplama Nasıl Yapılır? Sürüş Esnasında WhatsApp Mesajlarına Otomatik Cevap Verme

İnstagram’da Mesaj Alımı Nasıl Engellenir?

2 dk okuma süresi
İnstagram’da Mesaj Alımı Nasıl Engellenir?
Okunuyor İnstagram’da Mesaj Alımı Nasıl Engellenir?

İnstagram’da mesaj alımı nasıl engellenir? Merak edenler için bu işlemlerde kullanılabilecek iki farklı yöntem olduğu belirtilmelidir. Söz konusu işlemler kişisel olarak tek bir profilin engellenmesi ya da toplu olarak İnstagram DM’lerin engellenmesi şeklindedir. Bu kapsamda İnstagram kullanıcıları arzu etmeleri durumunda tek bir hesaba yönelik DM engeli oluşturabildikleri gibi yine platformda diğer tüm kullanıcılardan mesaj alımını engellemeleri de mümkündür. Üstelik her iki seçenek için yapılması gerekenler oldukça basit birkaç adımdan oluşur.

İçerik gizle
1 İnstagram Tek Bir Hesabı Engelleme
2 Adım Adım İnstagram’da Mesaj Alımını Engelleme
3 Related posts:

İnstagram Tek Bir Hesabı Engelleme

İnstagram mesaj engelleme DM kapatma işlemleri için yapılması gerekenler belirtilmiş olduğu gibi son derece basit birkaç adımdan oluşmaktadır. Her kullanıcının söz konusu işlemleri tamamlamasıyla gelen mesajları engellemesi ve dolayısıyla mesaj ayaları bölümünü arzu ettiği gibi kişiselleştirebilmesi olanaklıdır.

Bilgisayardan Instagram’a Fotoğraf Yükleme Nasıl Yapılır?

Bu kapsamda adım adım İnstagram mesaj engelleme DM kapatma işlemleri için takip edilmesi gereken yol haritası şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak İnstagram hesabına giriş yapılmalıdır.
  • Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra mesaj atmasını engellemek istenen kişinin profiline ulaşılmalıdır.
  • DM engeli yapılacak olan kişinin profili açıldığında sağ süt bölümde yer alan “Üç Nokta” kısmına tıklanmalıdır.
  • Söz konusu işlemin yapılmasıyla birlikte profil ile ilgili yapılabilecek ve izin verilebilen komutlar sayfası açılacaktır.
  • Bu sayfada “Engelle” yazan butona tıklanmalıdır.

İnstagram DM engelleme için kişisel olarak mesaj alımını engellemek isteyenlerin yapması gerekenler son derece basit birkaç aşamadan oluşmaktadır. Tüm mesajları engellemek isteyenlerin ise ekstra olarak farklı işlemler gerçekleştirmesi gerekir. 

Adım Adım İnstagram’da Mesaj Alımını Engelleme

Hiç kimseden ya da hiçbir İnstagram kullanıcısından mesaj gelmesini istemeyenlerin ise İnstagram DM engelleme adına takip etmesi gereken yol haritası şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak yine İnstagram hesabına giriş yapılmalıdır.
  • Bir sonraki aşamada “Profil” bölümüne giriş yapılmalıdır.
  • Burada açılan pencerede sağ üst bölümde yer alan “Üç Nokta” simgesine tıklanmalıdır.
  • Bir sonraki aşamada “Ayalar” bölümüne geçilmelidir.
  • Açılan pencerede “Bildirimler” bölümüne tıklanmalıdır.
  • Bu aşamada “Direkt Mesaj” seçeneği tıklanmalıdır.
  • Son aşamada “Kapalı” seçeneğinin aktif edilmesi yeterli olacaktır.

Tüm bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte İnstagram DM engelleme süreci de aktif olarak sonlanacaktır.  

Bir önceki yazımız olan Google AdSense’den Ne Kadar Para Kazanılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Related posts:

  1. Eyyvah Eyvah 3 Fragmanı Yayınlandı
  2. Plan Yapmak Plangram İle Artık Daha Kolay
  3. Tiktok Yasağı
  4. En İyi Vlog Kamerası Önerileri 2020

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Benzer yazılar
Google AdSense’den Ne Kadar Para Kazanılır?

Google AdSense’den Ne Kadar Para Kazanılır?

Postegro Benzeri Uygulamalar

Postegro Benzeri Uygulamalar

Otonom araçlar güvenli midir?

Otonom araçlar güvenli midir?

Rich Snippets Nedir? Nasıl Yapılır?

Rich Snippets Nedir? Nasıl Yapılır?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

Teknofeed.COM'dan ayrılıyorsunuz

Bu bağlantı sizi Teknofeed.COM dışındaki bir adrese yönlendiriyor. Sitemizde vakit geçirdiğimiz için teşekkür ederiz. Şikayet ve istekleriniz için iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

Yönlendiriliyorsunuz

Devam etmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın veya İptal Et