İnstagram’da mesaj alımı nasıl engellenir? Merak edenler için bu işlemlerde kullanılabilecek iki farklı yöntem olduğu belirtilmelidir. Söz konusu işlemler kişisel olarak tek bir profilin engellenmesi ya da toplu olarak İnstagram DM’lerin engellenmesi şeklindedir. Bu kapsamda İnstagram kullanıcıları arzu etmeleri durumunda tek bir hesaba yönelik DM engeli oluşturabildikleri gibi yine platformda diğer tüm kullanıcılardan mesaj alımını engellemeleri de mümkündür. Üstelik her iki seçenek için yapılması gerekenler oldukça basit birkaç adımdan oluşur.

İnstagram Tek Bir Hesabı Engelleme

İnstagram mesaj engelleme DM kapatma işlemleri için yapılması gerekenler belirtilmiş olduğu gibi son derece basit birkaç adımdan oluşmaktadır. Her kullanıcının söz konusu işlemleri tamamlamasıyla gelen mesajları engellemesi ve dolayısıyla mesaj ayaları bölümünü arzu ettiği gibi kişiselleştirebilmesi olanaklıdır.

Bu kapsamda adım adım İnstagram mesaj engelleme DM kapatma işlemleri için takip edilmesi gereken yol haritası şu şekildedir:

Öncelikli olarak İnstagram hesabına giriş yapılmalıdır.

Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra mesaj atmasını engellemek istenen kişinin profiline ulaşılmalıdır.

DM engeli yapılacak olan kişinin profili açıldığında sağ süt bölümde yer alan “Üç Nokta” kısmına tıklanmalıdır.

Söz konusu işlemin yapılmasıyla birlikte profil ile ilgili yapılabilecek ve izin verilebilen komutlar sayfası açılacaktır.

Bu sayfada “Engelle” yazan butona tıklanmalıdır.

İnstagram DM engelleme için kişisel olarak mesaj alımını engellemek isteyenlerin yapması gerekenler son derece basit birkaç aşamadan oluşmaktadır. Tüm mesajları engellemek isteyenlerin ise ekstra olarak farklı işlemler gerçekleştirmesi gerekir.

Adım Adım İnstagram’da Mesaj Alımını Engelleme

Hiç kimseden ya da hiçbir İnstagram kullanıcısından mesaj gelmesini istemeyenlerin ise İnstagram DM engelleme adına takip etmesi gereken yol haritası şu şekildedir:

Öncelikli olarak yine İnstagram hesabına giriş yapılmalıdır.

Bir sonraki aşamada “Profil” bölümüne giriş yapılmalıdır.

Burada açılan pencerede sağ üst bölümde yer alan “Üç Nokta” simgesine tıklanmalıdır.

Bir sonraki aşamada “Ayalar” bölümüne geçilmelidir.

Açılan pencerede “Bildirimler” bölümüne tıklanmalıdır.

Bu aşamada “Direkt Mesaj” seçeneği tıklanmalıdır.

Son aşamada “Kapalı” seçeneğinin aktif edilmesi yeterli olacaktır.

Tüm bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte İnstagram DM engelleme süreci de aktif olarak sonlanacaktır.

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