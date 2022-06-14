İnternet Altyapıları Arasında Farklar Nelerdir?

İnternet hizmeti satın almak istediğimizde karşımıza pek çok kavram çıkıyor. ADSL, VDSL veya fiber gibi internet altyapıyı tarif eden bu kavramlar bazen karışıklık yaratabiliyor. Aralarındaki farkları bilmek hizmet seçerken bize çok fazla kolaylık sağlayacaktır. Böylece tam ihtiyacımıza uygun hizmeti seçebiliriz. Tabii altyapı haricinde de çok fazla terim var ancak internet hızı çoğunlukla en çok dikkat edilmesi gereken konu olduğu için bunları bilmek işin büyük kısmını çözmek anlamına geliyor.

İnternet altyapısı nedir?

Terimlere girmeden önce sıklıkla bahsedilen bu altyapı nedir ona bakalım. İnternet teknolojisi yıllar içerisinde çok fazla evrim geçirdi. Bizler günümüzde çoğunlukla kablosuz internet kullandığımız için de aslında internetin tam olarak nasıl çalıştığına hakim değiliz. İnternet kurulumu bir kere eve yapılıyor ve modemin olduğu yeri bile çoğunlukla unutuyoruz.

İnternet temelde kablolar ile veriyi ileten bir teknoloji. Biz görmesek de internet evlerimize kablolar aracılığı ile geliyor. Bu kablolar yerin altından neredeyse tüm dünyaya ulaşıyor. Yani ülkeler birbirine bu kablolar ile bağlanıyor diyebiliriz. Böylece biz Amerika’da bir internet sitesine rahatlıkla girebiliyoruz. Kabloların bağlandığı pek çok yapı ve cihaz var. Ancak bunlar çok fazla detay olduğu için burada girmiyoruz. Kısacası bu kablolar ve cihazlar bütünene altyapı diyoruz. Altyapılar da kendi içerisinde sunduğu teknolojilere göre ayrılıyor.

ADSL Nedir?

ADSL dünyada hemen hemen en yaygın teknolojidir. Sebebi ise ilk internet altyapısı olması. Bakır kablolar yani telefon kabloları ile veri aktarımı yapan bir teknolojidir diyebiliriz. Uzun yıllar bu altyapı ile internet teknoloji evlerimize geldi. Günümüzde de hala en çok kullanılan altyapı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Modern altyapılar henüz ADSL kadar yaygın değil.

24 Mbps ve altı hızlar bu teknoloji kapsamına girmektedir. Tabii ki hızlar pek çok değişkene bağlı. Ancak bu noktada ADSL özelinde bir durum söz konusu değil. Diğer tüm altyapılarda da hızlar değişebiliyor. En belirleyici faktör santrale olan uzaklığınızdır. Santralden uzaklaştıkça kabloların taşıyabileceği anlık veri miktarı azalır. Sizin de hızınız düşer. Ayrıca bu teknoloji asimetrik bir yapıya sahiptir. Yani asimetrik derken internet hızlarından bahsedilirken genelde hem download (indirme) hızından hem de upload hızından bahsedilir. İşte asimetrik olan şey bu iki hızın değerleri. Download hızınız 10 mbps iken upload hızınız 1 mbps olabilir.

VDSL Nedir?

VDSL teknolojisi de yukarı da bahsettiğimiz üzere ADSL ile aynı amaç için geliştirilmiş bir teknolojidir. Ancak çok çok daha güçlüdür. Veriler yine bakır kablolar üzerinden iletilse de bu teknoloji kabloları çok daha verimli kullanır. Yani kullanıcılara daha yüksek hızlar vaad eder. Genel olarak 100 Mbps’ye kadar hızlar bu teknoloji üzerinden sağlanır. Ancak bu yine santrale uzaklıkla alakalı bir konu. Şu an herhangi bir teknoloji çok fazla değişken olduğu için net bir rakam sunamıyor. Kısa mesafelerde kablolar çok daha verimli çalışarak yüksek hızlar almanızı sağlar. Ayrıca bina içi ve ev içi tesisatınız da hızınızı etkiler.

VDSL teknolojisi şu an yaygınlık olarak ADSL’den sonra geliyor. Her ne kadar fiber internete göre daha düşük hızlarla birlikte sorunlu bir altyapı olsa da uygun şartlarda kullanıcıları tatmin eden bir hizmet sunabiliyor.

Fiber altyapı nedir?

En son teknolojiyi sunan altyapıdır. Günümüzde büyük bir hızla yaygınlaşmaya devam etse de hala yeterli seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca uygulanan sınırlar da aldığımız hızları çok fazla etkiliyor.

Diğer altyapılardan en temek farkı direkt bambaşka bir kablo ile veri alışverişini yapmasıdır. Cam içerikli kablolar ile sağlanan veri alışverişi diğer altyapılara oranla çok daha hızlı ve kayıp gerçekleşiyor. Fiber teknolojide sunulan hızların ise neredeyse bir sınırı yok diyebiliriz. Çok yüksek hızlar bu altyapı sayesinde sunulabiliyor. TurkNet GigaFiber ise fiber altyapıda dünya kalitesini kullanıcılarına vaad ediyor. Evde internet hizmeti konusunda gelinebilecek en üst noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. 1000 Mbps download ve upload hızı sunulan bu hizmet tüm işlemlerinizi en hızlı şekilde yapmanızı sağlıyor. 480 TL’ye kadar da taahhüt cayma bedelini karşılayan, ücretsiz modemin sağlandığı bu hizmetin bulunduğu bölgedeyseniz çok şanslısınız. Taahhütsüz internetin tadını çıkartabilirsiniz!

Altyapı konusu özel olarak seçilmediyse biraz şans diyebiliriz. Eğer kötü bir altyapınız varsa iyileşmesini beklemekten başka yapacak çok fazla bir şey yok. Ayrıca kullandığınız altyapıya uygun modem tercih etmeyi de unutmayın.