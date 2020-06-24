Apple’ın iPadOS 14 Beta sürümündeki yeni sürümle birlikte güncelleme artık iPad Pro, iPad mini ve iPad Air için de mevcut. iPadOS 14 iPad’inize nasıl indireceğinizi açıklayacağız.

Beta sürümü olduğundan, bu bir geliştirici sürümüdür ve yalnızca Apple geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar içindir. İPadOS 14’ün herkese açık bir Beta sürümü önümüzdeki haftalarda gelecek. Yeni iPadOS 14, Ana Ekran widget’larının özelleştirilmesini, Apple Pencil el yazısı-metin yeteneklerini, dil çeviri işlevselliğini ve iOS 14 sürümünde gördüğümüz diğer özellikleri içeren bir dizi yeni özellik içeriyor.

iPadOS 14 Beta Nasıl İndirilir?

Uygun kullanıcılar için iPadOS 14’ü indirme adımları;

iPad’inizde resmi bağlantıdan iPadOS 14 profilini edinin http://developer.apple.com/download/ Beta profilini iPad’inize indirmek ve yüklemek için Profili Yükle’yi seçin. Ayarlar uygulamasına gidin ve Genel’e gidin. Yazılım Güncelleme’ye dokunun, iPad’iniz iPadOS 14 geliştirici Beta’yı arayacaktır. İndirin ve kurun.

Herhangi bir yazılım güncellemesini yüklemeden önce bir yedek kaydettiğinizden emin olun. Beta yazılımı olduğundan, beta yazılımları genellikle kararsız olduğu için verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

iPadOS 14’ün aktif beta geliştirme aşamasında olduğunu ve geliştirme sürecinde özellikler ve işlevlerin değişebileceğini belirtmek gerekir. iPadOS 14 geliştirici Beta 1, yazılım geliştiricileri ve ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ancak, Apple Developer programına kaydolan herkes iPadOS 14 Beta profiline erişebilir. Aynı bağlantıyla, iOS 14 Beta için geliştirici programına, Mac için yeni macOS Big Sur Beta’ya, Apple TV için tvOS 14 Beta’ya ve Apple Watch için watchOS 7 Beta’ya da kaydoldunuz. Beta testiyle ilgilenen kullanıcılar, bunun yerine herkese açık beta programının herkese açık olması için birkaç hafta beklemelidir.