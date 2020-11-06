İphone 12 Şarj Cihazı Olmayacak Mı?

iPhone 12 hakkında çeşitli haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte gündeme bomba gibi düşen; İPhone 12’de şarj yuvasının olup olmayacağı, iyice kafaları karıştırdı. iPhone 12 şarj yuvası var mı? iPhone 12 şarj cihazı olmayacak mı? iPhone 12 kutusunda şarj cihazı çıkmayacak mı? iPhone 12 kulaklık olmayacak mı? Gibi soruların cevabını arayan binlerce kullanıcı, bu konu hakkında net bir cevaba henüz ulaşamıyor.

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, birçok yeniliğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu yeniliklerden biri olan iPhone 12 akıllı cihaz, şarj yuvasına yer verip vermeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Bu bilginin ne kadar gerçek olduğu ya da olmadığı iPhone kullanıcıları tarafından merak konusu haline gelmiş olsa da, edinilen bilgilere göre; teknoloji devi Apple, iPhone 12 akıllı cihaz için şarj portunu kaldırmak için kollarını sıvadı dedikoduları ortalığı bir hayli karıştıracak gibi duruyor.

Bu konuda henüz net bir karara varmamış olan Apple, iPhone 12 üzerinde şarj cihazını kaldırma kararı aldı bilgisi maalesef doğru değil. Sadece kullanıcıları için özel bir anket hazırladı. iPhone kullanıcıları için hazırlanan bu ankette; eski şarj cihazlarının son durumunu sordu.

İphone 12 Şarj Cihazı Artık Olmayacak Mı?

iPhone 12 şarj cihazı olmayacak mı? Sorusuna cevap vermek için oldukça erken olduğunu söylemek isteriz. Ancak, düzenlenen anketler ve bazı söylentiler şarj cihazının kalkacağı yönde gibi gözüküyor olsa da, bu konu ile ilgili kesin bir kararın olmadığını söylemek isteriz. Birçok yeniliğine ayak uyduran Apple, bu konudaki kararı ne yönde olacağı şimdiden merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar, iPhone 12 ile birlikte şarj cihazının olmaması kararını doğru bulurken, bazıları ise; şarj cihazının olması yönünde karara varıyor.

Eylül ayı içerisinde birbirinden farklı bilgiler sızdırılmış ve bu bilgilerden birçoğu hâlâ gerçekliğini korumaya devam ediyor. Yeni cihazlarda kablolu kulaklığın olmayacağı kesinleşmiş ve bu durum kullanıcılar tarafından da normal olarak karşılanmıştı ancak şu an için; şarj cihazının olmayacağı kabul edilmesi güç bir durum olarak görülüyor. Her ne kadar bu bilginin doğruluğu resmi olarak açıklanmamış olsa da, dedikodulara bakıldığında ise; iPhone 12 şarj cihazı olmayacak gibi görüldüğünü söylemek isteriz.

Kesin olarak bilinen bir gerçek ise; 2021 yılında şarj portunun kaldırılacağı ancak 2020 için bu durum oldukça erken bir karar gibi gözüküyor. Bize soracak olursanız, sadece bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemek isteriz. Gündemdeki bilginin kutu içerisinde USB-C ve Lightning kablosu çıkacağı bildiriliyor.

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