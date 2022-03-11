iPhone 22 ve iPhone 22 Pro Max Özellikleri, Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 22 ve iPhone 22 Pro Max son zamanlarda merak konusu olmaya başladı. Bir çok kullanıcının merak ettiği iPhone 22 modeli varmı, çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi soruların cevabını bu makalemizde sizler için detaylı şekilde ele aldık.

iPhone 22 Ne Zaman Çıkacak?

2022 yılının gelmesi ile birlikte Apple firmasının iPhone 22 modeli çıkarabileceğini düşünen kullanıcılar internette araştırmalara başladı. Henüz Apple cephesinde net bir açıklama yapılmasa da yeni modelin bu yaz piyasaya sürüleceğine dair sızıntılar mevcut. Bu bilgiyi bir Apple çalışanının sızdırdığını düşündüğümüz, en ünlü yabancı kaynaklar dan teyit ederek kaleme aldık.

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Yeni modelin kamera ve batarya cephesinde gelişmeler olduğuna dair önemli bilgiler mevcut. Aynı zamanda ram ve işlemci tarafında da ufak geliştirmeler olacağı sızan bilgiler arasında mevcut

Apple iPhone 22 modeli ile birlikte daha uzun şarj konusunda iddialı bir giriş yapacağı da özellikle vurgulanmaktadır.

iPhone 22 Pro Max Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 22 pro max çıktımı sorusunun cevabı olarak sizlere henüz çıkmadı diyebiliriz. Fakat Ağustos ayı gibi çıkacağını da eklemek isteriz. 2 model arasında çok fazla farklılıklar olmasını beklemiyoruz. 2 model arasında hafıza dışında bir farklılık beklemiyoruz. Kaynağımız dan edindiğimiz bilgiler de bu yöndedir. Her 2 modelin özellikleri önümüzdeki günlerde kesinlik kazanınca yazımıza ekleyeceğiz.

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