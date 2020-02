Iphone 7 Kılıf Modelleri - Teknofeed.COM

iPhone 7 kılıf kullanımındaki yaygınlık, hâlâ oldukça pahalı fiyatlara satılan bu modelin herhangi bir tehlikeden korunmasının önemine dair ipuçları verir.

Apple’ın iPhone 7 tanıtımını yaptığı tarihin üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçti. İlk kullanıcılarından tutun, yakın zamanda kullanıcısı olanlara kadar neredeyse tamamına yakınının üzerinde uzlaştığı bir konu vardır: iPhone 7 kılıf kullanımı.

Akıllı telefonların günümüzde hayatımızın bir parçası hâline gelmesiyle her an yanımızda olduğu düşünüldüğünde bunun çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği su götürmez bir gerçektir. Bilinçli ve telefon kozmetiğini önemseyen bir iPhone 7 kullanıcısının da kılıf kullanımı için Coloredway’de birçok model seçeneği vardır.

iPhone 7 Kılıfları İle Aşınmalardan Korunun

Apple kullanıcılarının geçmişten günümüze en çok şikâyet ettikleri hususun telefonu çevreleyen alaşım kasada çeşitli aşınmaların meydana gelmesi olduğu bilinmektedir. Bu da özellikle kasayı uçtan uca çevreleyen iPhone 7 kılıf modellerinin tercih edilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Boyutları göz önüne alındığında iPhone 7 kılıfları, iPhone 6 kılıf ve iPhone 6s kılıf modellerine de uyum sağlamaktadır. Ancak eğer eski bir kılıfa sahipseniz zamanla koruyuculuğunu kaybetmiş olması muhtemeldir. Bu pahalı ve özenle muhafaza edilmesi gereken telefonların kılıflarının da mümkün olduğunca sık değiştirilmesi güvenlik önlemlerini daha sıkı tutmak anlamına gelecektir. Çünkü telefonunuz her an yanınızdaysa aynı zamanda her an risk altındadır demektir.

En popüler, en modern ve en kaliteli iPhone 7 kılıflar Coloredway’de telefonunuzu korumak için birçok farklı seçenekle yer alır. Kişiye özel tasarım telefon kılıfları iPhone 7 modelleri için de geçerlidir ve kendi stilinizi yaratmak için kılıfınızı Coloredway’den sipariş etmeye karar vermeniz yeterlidir.

iPhone 7 Kılıf Kullanmanın Faydaları

Akıllı telefonların yüksek fiyatlardan alınabildiği şu günlerde bir telefon kılıfı edinmek sadece telefonunuz için değil, cebiniz için de gerekli bir güvenlik aracıdır. ?

Kılıf kullanımının bir akıllı telefon kullanıcısına kazandıracağı avantajları şöyle sıralamak mümkündür:

Telefona Estetik Çekicilik Kazandırma

Dayanıklılığı Üst Düzeyde Tutma

Isı ve Toz Direncine Karşı Koruma

Dokunmatik Ekran Koruması

Tutuşta üstün Kavrama İmkânı

Hem pratikliği hem de güvenilirliği açısından iyi bir seçenek olan çevrimiçi mağazamız da sizlere belki saatler harcayarak görebileceğiniz çok farklı kılıf seçenekleri hakkında kısa sürede bilgi sahibi olmanızı sağlama imkânı veriyor. Telefonunuzun uzun ömürlü kullanımı için en uygun telefon kılıflarını Coloredway’de bulabilirsiniz.