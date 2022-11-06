İphone cihazlarda silinmiş olan veriler çoğu zaman bireyler tarafından geri getirilmeye çalışılmaktadır. Aslında bakıldığında bazı Android cihazlarda söz konusu silinmiş veriler için bir çöp kutusu dosyası yer almaktadır. Android cihazları kullanan bireyler silmiş oldukları verileri bu çöp kutusu dosyası aracılığı ile kolay bir şekilde geri getirebilir. Bunun yanı sıra İphone cihazlarda silinmiş olan veriler nasıl geri getirilir sorusu da gün geçtikçe merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Aslında bakıldığında çoğu telefon kullanıcısı bazı zamanlarda yanlışlıkla rehberini silebiliyor. Buna ek olarak bazı durumlarda yine aynı şekilde yanlışlıkla fotoğraf ya da benzeri dosyalar kaybolabilir. Peki bu durumu geri düzeltmek mümkün müdür? Sizlerde İphone cihaz kullanıcıysanız ve silmiş olduğunuz birtakım apple telefon verileri geri getirmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

İphone Cihazlarda Silinmiş Veriler İçin Veri Kurtarma Programları

İphone Cihazlarda Silinmiş Veriler İçin Veri Kurtarma Programları

Yukarıda da değindiğimiz gibi bazı durumlarda bireyler telefon rehberini ya da telefondaki bazı diğer verileri geri getirebilmek için yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yapılan araştırmalara göre İphone cihazlarda silinmiş olan verileri geri getirmek için kurtarma uygulaması indirmek gerekiyor. Bahsi geçen program İphone Data Recovery olarak biliniyor. Sizler de bu programı kullanarak yanlışlıkla silmiş olduğunuz verileri kolay bir şekilde geri getirebilirsiniz.

İphone Data Recovery – Veri Kurtarma Programı

İphone için veri kurtarma programları, silinmiş olan verileri geri getirmek için önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu İphone cihazları için veri kurtarma programları üzerine yapılan araştırmalar içerisinde en iyi veri kurtarma programının iMyFone D – Back olarak kayıtlara geçmiştir.

Sizler de İphone cihazlarda silinmiş olan verilerinizi geri getirmek için bu programı telefonunuza indirebilirsiniz. Belirtilen bu program aracılığı ile silmiş olduğunuz verilerinizi kolay bir şekilde geri getirebilirsiniz.

İphone Neden Wifi’ye Bağlanmıyor

İphone Neden Wifi’ye Bağlanmıyor

İphone neden wifi’ye bağlanmıyor sorunu tüm İphone kullananların temel sorunlarından biridir. Bu makale, iPhone Wifi’nizle ilgili sorun yaşıyorsanız neler deneyebileceğinizi ve İphone neden wifi’ye bağlanmıyor sorununu açıklamaktadır. Şüphesiz iPhone’un en can sıkıcı arızalarından biri de WiFi arızasıdır. Acilen bir WiFi bağlantısına ihtiyaç olduğunda, hiç bağlanmadığını veya WiFi ağı göstermediğini fark edebilirsiniz.

İphone Wifi Sorunu Nedeni

Kullanıcıların WiFi ile ilgili sorunlar yaşamasının nedeni, cihazlarını düşürmeleri veya çarpmalarıdır. Telefonda böyle bir hasar meydana gelirse Wi-Fi anteniniz düzgün çalışmıyor olabilir. Bu gibi durumlarda iPhone WiFi ağına bağlanmayacak, etrafındaki ağların farkında olmayacak ve ağa bağlı olsa bile çok az WiFi sinyali alacaktır. Bu sorun, WiFi anteni değiştirilerek çözülür. Eğer iPhone 6 model bir telefonunuz varsa bu sorunu yaşamanız daha olasıdır. Telefonunuzu düşürmeseniz veya gözle görülür bir hasara neden olmasanız bile Wi-Fi anteniniz bozulabilir. Bunun nedeni iPhone 6 modelinin WiFi anten arızasının kronik olmasıdır.

İphone Wifi Açılmıyor

WiFi açılmıyorsa veya internete bağlanamıyorsanız (WiFi sorunlarından biri), yukarıdaki Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla bölümü kullanılarak WiFi dahil tüm ağ ayarları sıfırlayabilirsiniz. Yani ayarlarda bir sorun varsa problem çözülecektir. iPhone ayarlarımda bir WiFi düğmesi var, ancak bazen bu WiFi düğmesi çalışmıyor ve gri renkte kalıyor. WiFi gölgelenmesi olarak bilinen bu hata, ana kartın onarılmasını gerektirebilir. Yazılım sorunu çözmeyebilir. Yani cihazınızın garantisi varsa Apple Store’a gönderebilirsiniz. Böylelikle İphone Wifi açılmıyor sorununu çözmüş olacaksınız.

WiFi Yardımını Açma

Varsayılan olarak, WiFi Yardımını açma tuşu açıktır. WiFi bağlantınız zayıfken iOS cihazınızın internete bağlı kalmasını istemiyorsanız WiFi Assist’i devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar > Hücresel veya Ayarlar > Hücresel Veri’ye gidin ve Wi-Fi Yardımı bölümüne dokunun.

Telefonunuzun zayıf WiFi alımı sorununun nedeni, WiFi anteninizle ilgili olabilir. Bu sorunu çözmek için deneyimli bir teknisyen müdahale etmelidir. İphone neden wifi’ye bağlanmıyor konusunu ele aldık. Sorun yaşayanlar için güzel bir çalışma oldu.

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