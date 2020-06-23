iPhone Kullanıcısının Bilmesi Gereken En İyi iOS 14 Özellikleri

Apple, Intel’den Apple silikonuna ve yeni macOS Big Sur’a geçişin yanı sıra iPhone’lar için yeni iOS 14’ü de tamamladı. Rumored, şirketin iPhoneOS olarak yeniden adlandırılabileceğini belirtti ancak durum böyle değil. İşte Apple’ın yeni iOS 14 işletim sistemi için açıkladığı özellikler. İşte iOS 14 özellikleri;

Yeni Ana Sayfa

Büyük güncellemelerden biri yeni bir ana ekran şeklinde gelir. iOS 14 ile artık uygulamaları ana ekrandan kaldırabileceksiniz. Ayrıca, tüm uygulamaları barındıran ana ekrandan bir sayfa kaydırma uygulaması olan App Library’yi de sunar.

Yeni Uygulama Kitaplığı, tüm uygulamaları otomatik olarak farklı klasörlerde gruplandırır. Ayrıca evrensel arama desteği de vardır. Bu yeni güncelleme, yıllar içinde iOS’taki büyük değişikliklerden birini getiriyor.

Yeni Widget’lar

Widget’lar iOS için yeni değil, ancak deneyim Apple tarafından elden geçirildi. Şimdiye kadar widget’lar Bugün ekranında mevcuttu, ancak şimdi ana ekrana da sürüklenebilirler.

Ayrıca, yeni widget’lar daha fazla bilgiye sahip olabilir ve yeni boyutlar için destekle birlikte gelebilir. Ayrıca, farklı widget’ları tutabilen ve hızlıca kaydırma hareketiyle erişilebilen bir “Smart Stack” widget’ı da vardır.

Yeni Siri Arayüzü

Şu anda, Siri’yi açtığınızda, cihazdaki tam ekranı kaplar. Şimdi bu geçmişte kaldı. iOS 14 ile Siri’yi tetiklediğinizde, ekranın altında yeni bir Siri “blob” görünecek ve sonuçlar ekranın üstünde zengin bildirimler olarak gösterilecektir.

Yeni Çağrı Ekranları

Yeni Siri blobuna benzer şekilde, bir çağrı geldiğinde tüm ekranı ele geçirmek yerine, iOS 14 şimdi gelen çağrıları ekranın üstünde küçük bir afiş olarak gösteriyor. Bu özellik, özellikle telefonunuzda önemli bir şey yaptığınızda ve arama geldiğinde oldukça yararlıdır. Bu durumda, çağrıyı yok saymak isterseniz işi yapmaya devam edebilirsiniz.

Mesajlar

iOS deneyiminin önemli parçalarından biri olan uygulama, bazı önemli değişiklikler alıyor. Artık bir gruptaki diğer insanlardan bahsedebilir ve mesajlara satır içinde yanıt verebilirsiniz. Artık gruplara bir ad ve kendi resmini de verebilirsiniz. Ayrıca, iOS 14 artık en fazla dokuz mesajı sabitlemenize izin veriyor.