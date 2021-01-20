iPhone ve iPad’de Duvar Kağıdı Nasıl Değiştirilir?

Hiç iPhone veya iPad’de duvar kağıdı arka planını nasıl değiştireceğinizi merak ettiniz mi? iPhone veya iPad ekosisteminde yeniyseniz, öğrenmek isteyebileceğiniz ilk şeylerden biri, ister diğer varsayılan seçeneklerden biri ister kendi fotoğrafınız olsun, cihazınızdaki varsayılan duvar kağıdını başka bir şeye nasıl değiştireceğinizdir.

Varsayılan iPhone arka planı, sahip olduğunuz iPhone veya iPad modeline bağlı olarak değişebilir, ancak kişiselleştirmek istiyorsanız, seçtiğiniz diğer herhangi bir duvar kağıdını kullanabilirsiniz. Apple size duvar kağıdı galerisinde iyi bir stok fotoğraf, dinamik ve canlı duvar kağıt seçimi sunar ve bu yeterli değilse, herhangi bir fotoğrafı veya resmi iPhone arka planınız veya iPad duvar kağıdınız olarak da kullanabilirsiniz. Özelleştirme seçeneklerinizi ilerletmek için kilit ekranı ve ana ekran için ayrı bir duvar kağıdı bile kullanabilirsiniz. iPhone ve iPad’inizdeki duvar kağıdını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için okuyun.

iPhone veya iPad’de Duvar Kağıdı Arka Planlarını Değiştirme ve Özelleştirme

Varsayılan duvar kağıtlarını değiştirmek, hangi iOS veya iPadOS sürümünün çalıştığına bakılmaksızın hem iPhone hem de iPad için oldukça basit ve anlaşılır bir işlemdir. İşte adımlar;

iPhone veya iPad’inizin ana ekranından “Ayarlar” a gidin. Ayarlar menüsünde aşağı kaydırın ve erişilebilirlik ayarlarının hemen altında bulunan “Duvar Kağıt” seçeneğine dokunun. Burada, mevcut ana ekranınızı ve kilit ekranı duvar kağıtlarını görebileceksiniz. Devam etmek için “Yeni Bir Duvar Kağıdı Seç” e dokunun. Koyu modu kullanırken duvar kağıdını karartma seçeneğiniz de vardır. Ardından, kullanmak istediğiniz duvar kağıdının türünü seçin. Fotoğraf galerinizden bir resim kullanmak istiyorsanız Tüm Fotoğraflar’ı seçebilirsiniz. Şimdi, kullanmak istediğiniz duvar kağıdına dokunun. Kilit ekranınızda duvar kağıdının nasıl görüneceğine dair bir önizleme göreceksiniz. Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan “Ayarla” ya dokunun. Artık bunu ana ekran arka planınız, kilit ekranı duvar kağıdınız veya her ikisi olarak ayarlama seçeneğiniz olacak. Tercih ettiğiniz seçeneğe dokunun ve duvar kağıdı şimdi ayarlanacaktır.

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