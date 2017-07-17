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iPhone ve iPad’lere iOS 12.1 Güncellemesi Yayınlandı

Apple uzun zamandır beklenen iOS 12.1 güncellemesini resmi olarak yüklemeye sundu, işte tüm detaylar haberimizde...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay
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