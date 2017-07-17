iPhone ve iPad’lere iOS 12.1 Güncellemesi Yayınlandı

Geçtiğimiz gün düzenlenen Apple toplantısından sonra erişime açılan iOS 12.1 güncellemesi bir çok yenilik ile karşımıza çıkıyor. iOS 12.1 güncellemesi tüm iPhone, iPad modellerine resmi olarak OTA yolu üzerinden indirmeye açıldı. İşte bu güncelleme ile cihazlara gelen yeniliklere gelin yakından bakalım…

iOS 12.1 güncelleme ile gelen yenilikler

iPhone 5s ve üzeri modellerin yükleyebileceği iOS 12.1 sürümü yeniliklerinden ilki, Facetime görüşmeleri artık 32 kullanıcıya kadar destek verecek. Portre fotoğraf çekim modunda geliştirme yapılarak, daha derin gösterebilecek efektler eklendi. Derinlik efekti sadece iPhone XS, XS Max ve XR kamera uygulamalarında aktif olarak kullanılacak. Bir diğer yenilik ise eSIM desteği ancak ülkemizde şuan için kullanıma maalesef açık değil.

Artık daha iyi portreler çekilebilecek

Bazı iPhone modellerinde portre fotoğraf çektiğinizde insanların yüzlerinde iyileştirme sorunları baş göstermişti, iOS 12.1 güncellemesi ile bu sorunlar ortadan kaldırıldı. 70 üzerine yeni yüz ifadeleri de iOS 12.1 güncellemesi ile cihazlara entegre edildi. Son olarak eklenen yenilik ise, Apple Music kullananlar için olacak ki, kişinin kullandığı ülke bazında günlük olarak güncellenecek Top 100 en çok dinlenen müzikler sekmesi de programa entegre edildi.