iPhone Otomatik Güncelleme Yüklemesi Nasıl Durdurulur?

iOS 12 ve sonraki sürümleriyle Apple, iPhone otomatik güncelleme yüklemesine izin veren özelliği tanıttı. Bu, zamanında hata düzeltmeleri ve böylece daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan iyi bir adımdır.

Güncellemeler, iPhone’un zaman zaman güvenlik açığı düzeltmeleri ve güvenlik yamalarıyla birlikte gelmesine yardımcı olur. Tüm bunlar, kullanıcıların güncellemeleri manuel olarak indirip yüklemesine gerek kalmaz. Bununla birlikte, bazıları için, özellikle sınırlı bir veri planındaysanız, güncellemelerin otomatik kurulumu iyi bir hareket olmayabilir. Ayrıca, zorunlu otomatik güncelleme, telefonunuzun pil ömrünü azaltabilir ve bu da daha uzun bir gün için sorun olabilir. Ancak, kullanıcının her iki güncelleme türü için de sistem güncellemeleri ve uygulama güncellemeleri için iPhone otomatik güncelleme özelliğini devre dışı bırakmasına izin veren seçenekler vardır. Bu yazıda her iki konuyu da ele alacağız.

iOS İçin Otomatik Güncellemeleri Devre Dışı Bırakmak

1. Adım: iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın

2. Adım: Ayarlar sayfasında aşağı kaydırın ve “Genel” seçeneğine dokunun

3. Adım: Şimdi “Yazılım Güncelleme” seçeneğine dokunun

4. Adım: Bir sonraki ekranda “Otomatik Güncelleştirmeler” seçeneğini seçin

5. Adım: Şimdi bir açma / kapatma düğmesi göreceksiniz. Sadece kapat.

Sistem için otomatik güncelleme yüklemesi kapatıldı. Yeniden etkinleştirmek isterseniz, aynı adımları izlemeniz ve düğmeyi açmanız yeterlidir; güncellemeler otomatik olarak yüklenmeye devam eder.

iPhone’da Otomatik Uygulama Güncellemelerini Devre Dışı Bırakmak

1. Adım: iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın

2. Adım: Şimdi aşağı kaydırın ve “iTunes & App” seçeneğini seçin

3. Adım: Otomatik İndirmeler bölümünde, “Uygulama Güncellemeleri” anahtarını kapatın.

Ayrıca, güncellemenin boyutuna göre otomatik uygulama yüklemesini devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Bunun için “Mobil Veri” bölümünde, Uygulama İndirmeleri üzerine dokunun ve üç seçenek arasından seçim yapabilirsiniz – Her Zaman İzin Ver, 200 MB’den Fazla Olup Olmadığını Sor ve Her Zaman Sor. Böylece, sistem yazılımı ve iPhone otomatik güncelleme için otomatik yüklemesini bu şekilde devre dışı bırakırsınız.,