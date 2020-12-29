iPhone’unuzda Safari Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Bazen, küçük yazı tipleri veya sayfada düzgün okuyamayacağınız şekilde parçalanmış metinler içeren bir web sitesine rastlayabilirsiniz. Bunun nedeni, web sitesinin tarayıcınıza sığacak şekilde optimize edilmemiş olması veya tarayıcınızın size daha küçük yazı tipleri gösterecek şekilde ayarlanmış olmasıdır. Bu, tarayıcının kendisinde değiştirilebilir. Artık, iOS 14 çalıştıran iPhone veya iPadOS 14 veya sonraki sürümleri çalıştıran iPad ile Safari tarayıcısında herhangi bir web sitesinin metin boyutunu kolayca ayarlayabilirsiniz. Yeni iOS 14 güncellemesiyle, videoları kırpıp yeniden boyutlandırmanıza ve döndürmenize olanak tanıyan güncellenmiş Fotoğraflar uygulaması da dahil olmak üzere işletim sistemine bir dizi ekleme var. iOS 14 ayrıca, artık yazı tipi boyutunu doğrudan adres çubuğundan değiştirmenize izin veren Safari tarayıcısını da güncelledi.

Safari’de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir?

iPhone veya iPad’inizde Safari tarayıcısını başlatın ve yazı tiplerini değiştirmek istediğiniz web sitesine gidin.

Adres çubuğunda, sol tarafta AA karakterlerini görebilirsiniz. Bu web sayfası için görüntüleme seçeneklerinin bulunduğu bir açılır menüyü ortaya çıkarmak için AA düğmesine dokunun.

Şimdi, yazı tipinin boyutunu artırmak için daha büyük A düğmesine ve yazı tipinin boyutunu küçültmek için daha küçük A düğmesine dokunun. Bunu yaptığınızda, web sayfası hemen etkisini alır ve yazı tipleri güncellenir.

İstediğiniz yazı tipi boyutuna sahip olduğunuzda, menüyü kapatmak ve web sitesine her zamanki gibi göz atmak için sayfanın herhangi bir yerine dokunun.

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