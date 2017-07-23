İşte Merakla Beklenen Xiaomi Mi Max 3’ün Fiyatı

Dev bataryası, dev ekranı ile rakiplerine gözdağı veren Xiaomi Mi Max 3'ün fiyatı belli oldu. İşte detaylar ve Xiaomi Mi Max 3 teknik özellikleri.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça rekabetçi ürünler piyasaya süren Xiaomi, yine güzel özellikleri olan ve bir o kadarda güzel fiyatı olan yeni cihazı Mi Max 3‘ün ülkemizde satılacağı fiyatı da nihayet belli oldu. Ancak fiyat haberlerini bekleyen vatandaşlar biraz üzülecek gibi, gerek maliyetler, gerek dolar kuru sayesinde neredeyse rakipleri ile birebir fiyatlar ile satışa çıkacak gibi gözüküyor.

Xiaomi Mi Max 3 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 636 8 çekirdek

Ekran: Full HD ve 6.9 inç boyutlara sahip

Bellek : 4 GB

Depolama : 64 GB ve MicroSD hafıza kartı desteği

Kamera: Arkada 12 MP + 5 MP olacak şekilde çift kamera desteği, Ön kamerası ilse 8 MP çözünürlükte.

Batarya : 5500 mAh

Genel özelliklerine baktığımızda gerçekten performanslı bir ürün olduğunu söylemek mümkün. 5500 mAh dev bataryası ile size rahatlıkla 2 gün yetecek gibi gözüküyor. Arka tarafta bulunan çift kamera sayesinde en güzel portre fotoğrafları yakalama şansına erişeceksiniz.

Rakiplerine kıyasla baktığımızda, daha güçlü batarya ve daha büyük ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şuan için sadece n11 platformu üzerinden satışa sunulan Xiaomi Mi Max 3, 3199 TL gibi bir fiyata sahip durumda. Avrupa’da ki fiyatlara baktığımız 206 avro gibi düşük fiyatlara satılan Xiaomi Mi Max 3 ülkemize geldiğinde hem vergiler hem de dolar kuru sayesinde krizde olmayan ülkemizde rahatlıkla satın alınabilecek mi ? Fiyatlar hakkında sizin görüşleriniz nedir ? Bizlerle paylaşabilirsiniz.