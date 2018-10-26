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İşte Yeni Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw Fragmanı

Uzun zamandır beklenen Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw ilk fragmanı nihayet yayında. Film 2 Ağustos tarihinde vizyonda !
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Meşhur Fast & Furious serisinin 2019 versiyonu olacak olan Hobbs ve Shaw filminden ilk fragman yayına alındı. Aksiyonu en dibine kadar bize hissettirecek olan yeni hızlı ve öfkeli filminde sanki eski tat yok gibi. Yarış ve hız tutkunlarının merakla ve ilgiyle izlediği bu seride artık yarışların yerini aksiyon ve dövüş almış durumda.

Dwayne Johnson ve Jason Statham ikilisinin başrolünü sırtladığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw gerçekten güzel ama bir o kadar da klasik bir aksiyon ile bizi karşılayacak gibi Brixton isimli düşmanlarına karşı savaşacak olan ünlü ikili hem komedi hem de aksiyonu bizlere yaşatacak. Yine gişe rekorları kıran bir film gelecek gibi gözüküyor 🙂

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The Fast and Furious 2019

The Fast and Furious’un uzun zamandır beklenen tanıtım filminde Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Idris Elba (Brixton) ve Eiza Gonzalez (Madam M) gibi birbirinden harika ünlü isimlere tanıklık edeceğiz.

“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” Türkiye’de 2 Ağustos 2019 tarihinde beyaz perdede yerini alacak.

İşte Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw Fragmanı

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