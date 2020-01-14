Günümüzde müziğimizi daha fazla çevrimiçi saklasak da, basılı kopya yedekleme verilerinizi güvende tutmak için hala standarttır. Apple Music veya iCloud Müzik Kütüphanesi kullanıyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu hala iTunes.
iTunes arşivinizi yedeklemenin birkaç yolu vardır; Yerel kopyanızın kaybolması veya hasar görmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaması için birini seçip düzenli olarak yedeklemeniz önemlidir. Müziğim – en azından benim için – bu yedek öğelerden biri; Binlerce parçayı manuel olarak yeniden oluşturmak veya yeniden satın almak istemeyebilirsiniz. İşte iTunes arşivinizi yedekleme yöntemleri;
İlk olarak: Tüm kütüphanenizin yerel olarak indirildiğinden emin olun
iCloud Müzik Kütüphanesi veya iTunes Store kullanıyorsanız, müziğinizin bir kısmını veya tamamını bulutta depolayabilirsiniz. Ancak satın aldığınız ve sahip olduğunuz içeriğin yedeklendiğinden emin olmak için Mac’inize yerel bir kopya indirmek istersiniz. İşte bunu yapmanın en iyi yolu:
iCloud Müzik Kütüphanenizdeki belirli öğeleri şu anda Mac’inizin sürücüsüne indirmek için aşağıdakileri yapın:
Ve Apple Music kitaplığınıza eklediğiniz her şeyi bu noktadan itibaren otomatik olarak indirmeye başlamak istiyorsanız, o zaman kolay! Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:
Bu açıldıktan sonra, Apple Music kitaplığınıza eklediğiniz tüm müzikler Mac’inizin sabit diskine otomatik olarak indirilir.
Mac çapında bir yedekleme hizmeti kullanmıyorsanız (gerçekten, bunu almalısınız) veya iTunes arşivinizi ayrı olarak manuel olarak yedeklemek istiyorsanız, işte nasıl devam edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
Manuel yedekleme yaparken tüm iTunes dosyalarınızın aynı yerde olduğundan emin olmak için, önce iTunes arşivinizi birleştirmelisiniz.
Bu, orijinalleri geçerli konumlarında bırakarak iTunes medya klasöründeki tüm dosyaların bir kopyasını oluşturur.