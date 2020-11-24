Okunuyor Kara Delik İçerisinde Ne Var? İçine Girilirse Ne Olur?

Araştırması keyifli mi yoksa değil mi? Bilinmez ama kara delik içerisine girilirse ne olur? Konusu için birçok kişi ortaya farklı iddialar attı. Kara delik demek sonsuzluk demek midir? Kara delik içerisinde neler var? İçine girilirse ne olur? Tüm detayları sizlere anlatalım.

Kara Delik İçerisinde Ne Var?

Bir kaç sene önce kara delik fotoğrafları yayımlandı ve yine bir tartışma içerisine girildi. Aslında insanların büyük kısmı sadece bir tane kara delik var diye düşünüyor ancak bu tamamen yanlış, sayısını bilmediğimiz kadar çok sayıda kara delik vardır. Hatta kara deliklerin bazıları dünyaya yakındır.

Dünyaya Yakın Olan Kara Delikler

Dünyaya en yakın olan kara delik C4641 olarak biliniyor ve kendisi yaklaşık güneşin 3 katı daha büyük. Aslında ufak bir kara delik ancak, etkisinin son derece fazla olduğunu söylemekte yarar var. Küçük kara delikler daha etkilidir. Çekim gücü hissedilmediği için dar alanda ölümcüldür.

Kara Deliğe Giriş Yapan Cisimlere Ne Olur?

Kara deliğin içine bir insanın ya da bir canlının girmesi ile herhangi bir cismin girmesi arasında bir fark yoktur. Kara delik ölen bir yıldızın yüksek enerji yüzünden içine doğru çökmesi sonucu oluşur. Ancak sık sık kara delik oluşmaz bu nadir gelişen bir durumdur.

Kara deliğe giren bir cisim kara delik içerisinde kalabilir ya da içinden çıkabilir. Uzmanlara göre bu konu hiç bir zaman kesin olmadı. Yani kara delik sonsuzluktur ve içine giren asla dışarı çıkamaz diye bir teori yok. Hatta Hawking ortaya öyle önemli bir iddia atmıştı ki “kara delik içerisine giren cisim eğer oradan çıkabilirse kara delik hakkında bilgi alabilir” yorumunu yapmıştı.

Bir önceki yazımız olan Teknoloji Dünyasının Dahi Adamları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.