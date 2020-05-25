Karantina Dönemi Canlı Yayın Platformları Üzerinde Etkili Oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tüm canlı yayın platformları üzerinde hızlı bir büyüme etkisi gösterdi. Elbette, Twitch bir numaradaki yerini korudu.

Karantina sürecinin başından beri artış gösteren canlı yayın izlenme sayılarını kıyas edebileceğimiz veriler sonunda elimize geçti. Arsenal.gg ve StreamElements tarafından sağlanan verilere göre canlı yayın platformları geçtiğimiz Mart ve Nisan ayları arasında yüzde 45 büyüme gösterdi. Evet, yanlış okumadınız! Yalnızca iki aylık süre zarfında yüzde 45 büyüme yaşandı. Yıllık karşılaştırma yapıldığında ise sektörün yüzde 99 büyüdüğünü görüyoruz. Bu artışı koronavirüs ile ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır.

Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan yeni standartlar, teknolojinin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere tekrar gösterdi. Özellikle canlı yayın platformları bu sıkıntılı zamanlarda insanlara hem eğlence hem de eğitim kaynağı oldu diyebiliriz. Zoom uygulaması üzerinden verilen dersler, Twitch’te düzenlenen konserler, sanal kitap lansmanları derken herkes canlı yayın platformlarının nimetlerinden faydalanmaya başladı. Bunun sonucunda ise daha önce hiç olmadığı kadar kullanıcı bu platformlara akın etti.

Twitch bir ayda 1,6 milyar saat izlendi

Tüm platformlar bu yeni kullanıcılardan ve artan izlenme sürelerinden istifade etti ancak dağılım eşit olmadı. Twitch en büyük büyümeyi izlenme süresi tarafında yaşadı. Platformun toplam izlenme süresi Mart ve Nisan ayları arasında yüzde 50 arttı. Twitch son bir ayda 1.645 milyar saat izlendi. Twitch’in gösterdiği bu artışta salgına ek olarak yeni Valorant oyunun da etkisi olduğunu belirtelim.

Twitch üzerinden Valorant yayınları izleyenler, erken erişim aşamasındaki oyuna erişim hakkı elde edebiliyorlar. Yalnızca bu etkenin platforma 334 milyon saat izlenme getirdiği de not düşelim.

Facebook Gaming bir ayda yüzde 72 büyüdü

Salgının canlı yayın platformlarına sunduğu bu fırsattan yararlanan bir başka platform ise Facebook Gaming oldu. Facebook’un canlı yayın platformu Mart ve Nisan ayları arasında yüzde 72 büyüme yaşadı. Twitch ve Facebook Gaming’i Youtube Gaming ve Mixer platformları takip etti.

Asıl dikkat edilmesi gereken ise insanların bu alışkanlıkları koruyup koruyamayacakları olacak. Elbette, insanların boş vakitleri azaldığı zaman büyüme oranları düşüş gösterecektir ancak bu platformlarla ilk kez tanışan insanların kalıcı olup olmayacaklarını zaman içinde göreceğiz.