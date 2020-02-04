Kiralık Araba İstanbul İçerisinde Nasıl Alınır? - Teknofeed.COM

Kiralık araba İstanbul temin ederken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Bilirsiniz ki günümüz şartlarında, araba sahibi olmak vazgeçilmez lükslerin arasında yer almaktadır. Hatta buna bir lüks demek haksızlık teşkil edebilir çünkü büyük şehirlerdeki ulaşım sıkıntıları, evlerin işyerlerine uzak olması gibi bazı durumlar, araba ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu bizlere vurgulamaktadır.

Her Zaman Yanınızda

Sadece işe giderken değil elbet, bir geziye veya tatile gideceğiniz bir zaman zarfında, arabanızın bulunmaması ne kadar da büyük bir problem oluşturacak bir düşünsenize. Oysaki ne umutlarla yaptığımız tatil planlarımızı, arabamız yok diye ertelememiz hiç hoş bir durum olmayacaktır. Üstelik çocuklu bir aileyseniz, arabanın olmaması gibi bir durum, sizi çok zor durumlara sokabilir. Peki, kiralık araba İstanbul içerisinde temin etmek nasıl bir yarar sağlayabilir detaylarıyla yazımızda sizlere aktaracağız.

Gel gelelim araba sahibi olmak da artık eskisi kadar kolay bir iş olmamakla birlikte, eğer nakdiniz yok ise kredi çekerek araba almayı planlıyorsanız, mutlaka bütçe hesabınızı yapmanız gerekmektedir. Çünkü artan kredi faizleri dolayısı ile bu yöntemle araba satın almak, sizi arabanın satın alma maliyeti dışında bir de kredi borcunun faiz maliyeti gibi bir durumla karşı karşıya getirebilir. Maalesef araba satın almak da pek cazip bir yol olarak görünmüyor. Peki, araba satın alamıyorsak ne yapacağız? Kiralık araba İstanbul temin ederek, bu yöndeki tüm ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz mümkün.

Sahibinden Kiralık Araba

Araç kiralama işlemini genelde, kurumsal firmalardan yapabilmekteyiz. Fakat farklı bir tercih olarak sahibinden kiralık araba temin ederek, oto kiralayanlar da yok değil. Ama bu durumunda getirdiği bazı dezavantajlar var. Kiralayacağınız aracın sahibi öncelikle bildiğiniz bir kişi olmalıdır. İki tarafta birbirine koşulsuz güvenmeli ve ona göre kiralama işlemini yapmalıdır. Eğer tanıdık bir kişi değil ise, size imzalattırmak istediği bir senet olabilir ve bu sizin için pek makul olmayabilir. Ayrıca araç çalıntı olabilir ve siz bunu sonradan öğrenebilirsiniz ve hiç hoş bir durum olmayacaktır. Bu yüzden her zaman için bildiğiniz kişilerden araç temin etmeniz sizin faydanıza olacaktır.

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