Kolaylıkla Fotoğraf Kolajı Oluşturmak İçin İpuçları

Kolajlar en güzel anılarımızı bir araya getirebilir, bir eve kişisel bir dokunuş katabilir ve benzersiz bir hediye olarak kullanılabilirler. İlginizi mi çekti? Öyleyse okumaya devam edin çünkü bu yazımızda çevrimiçi fotoğraf kolajlarını kolaylıkla oluşturacağınız ip uçlarını açıklıyoruz.

Bir kolaj yapma uygulaması seçerken, akılda tutulması gereken birkaç önemli faktör vardır. Aslında en önemlisi bitmiş bir kolajı ne için kullanacağınızdır. Tuvale yazdırabileceğiniz bir şey mi istiyorsunuz yoksa Instagram ve Facebook’ta paylaşmak mı istiyorsunuz ilk olarak buna karar vermelisiniz.

Bazı kolaj oluşturucular, kreasyonlarınızı yalnızca çevrimiçi görüntülemek için uygun olan ancak baskıda bulanık ve çekici olmayan oldukça düşük çözünürlüklerde dışa aktarmanıza izin verir. Kreasyonunuzu kağıda ve mürekkebe dökmeyi planlıyorsanız onu ideal baskı kalitesinde PDF veya JPG ortamında dışa aktarmanıza izin verecek bir hizmet istersiniz.

Şablonlar başka bir husustur. Esasen bazı kolaj oluşturucular size bir ızgara verir ve sizi buna bırakır. Bu ortam ne oluşturmak istediğinize dair net bir fikriniz varsa mükemmel olabilir ancak kendiniz ne tür bir tasarım oluşturmaktan çok emin değilseniz o zaman yardımcı fikirlere ihtiyacınız var demektir. Önceden hazırlanmış bir dizi akıllı şablon içeren bir araç bu konuda ufkunuzu genişletmeye yardımcı olacaktır.

İyi hazırlanmış bir fotoğraf kolajı için ipuçları

Bir fotoğraf kolajı, en iyi fotoğraflarınızı veya en çok sevdiklerinizi bir araya getiren bir kompozisyondur. Bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz.

Birinci yol; biraz kağıt makas ve yapıştırıcı alıp bunları kendi ellerinizle oluşturmaktır. Eğlenceli geldi değil mi, ama bu sonuç çok garanti değil çünkü gerçekten el mahareti isteyen bir iş. İkinci yol; çevrimiçi fotoğraf kolajı. Özel olarak tasarlanmış bazı araçların yardımıyla sizinde hayal gücünüzü harmanlayarak sınırlarınızı zorlamanız için biz bunu seçtik.

Ancak bu çevrimiçi kolaj hazırlamanın çocuk oyuncağı olduğu anlamına gelmez. Doğru fotoğrafları seçmek çok önemlidir ve sonuç onları düzgün bir şekilde bir araya getirme yeteneğinize bağlı olacaktır.

İşte başarılı bir kolaj oluşturmak için ipuçlarımız:

Bir tema seçin: düğün fotoğrafları, çocuklarınızın büyüdükçe resimleri, manzaralar veya seyahat fotoğrafları. Temel olarak bir hikaye anlatmak için kolajı kullanın. Siyah beyaz mı yoksa renkli fotoğraflar mı? İkisinden birini seçmenizi öneririz. Daha düzgün bir sonuç alırsınız. Fotoğrafların tonunu eşitleyin tonların aynı olması için aynı filtreleri kullanın. Başka bir deyişle, renk karmaşasını önlemek için soğuk veya sıcak tonları seçin. En karanlık fotoğrafları en açık fotoğraflarla yan yana koymaya çalışın, bu şekilde kompozisyonun parlaklığını dengeleyeceksiniz. Görselleri farklı formatlarda da kullanabilirsiniz. Bu durum eserinizi daha dinamik hale getirecektir. Fazla ayrıntılı olan fotoğraflardan kaçının çünkü bu fotoğraflar büyük resimde kaybolacaklardır. Daha fazla hareket oluşturmak için daha geniş bir perspektife sahip görüntülerle alternatif ayrıntıların fotoğraflarını tercih edin .

Son bir tavsiye: İsterseniz farklı efektler oluşturmak için renklerle oynayabilirsiniz. Örneğin; baskın mavi tonları olan resimleri seçin, ardından sarının öne çıktığı fotoğrafları arayın. Altta sarı tonlu fotoğrafları, üstte mavi tonlu fotoğrafları yerleştirerek kolajınızı oluşturun. Ne gördüğünüze inanabiliyor musunuz. Evet, bir deniz manzarası.

Bir şey daha: Hikayenizi daha da netleştirmeye yardımcı olması için sözcükleri de kullanabilirsiniz . Bahsettiğimiz çevrimiçi araçlarla kolajınıza yerler, tarihler ve hatta şiir gibi metinler ekleyebilirsiniz.